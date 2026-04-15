Sjećate se nje? Izgleda neprepoznatljivo 14 godina nakon nastupa koji ju je proslavio

Prošlo je 14 godina otkako je CeCe Frey snažnim glasom osvojila publiku u američkom X Factoru i privukla veliku pažnju. Danas izgleda znatno drugačije,

CeCe Frey svijet je upoznao 2012. godine u američkom X Factoru, gdje je svojim snažnim glasom i upečatljivim nastupima brzo osvojila publiku.

Već na audicijama bilo je jasno da se radi o izvođačici koja se izdvaja, a kroz show je dodatno izgradila prepoznatljiv, pomalo buntovan imidž – dugu kosu, izražen stil i energiju koja je odskakala od drugih kandidata.

CeCe Frey

Danas, 14 godina nakon audicije koja ju je lansirala u javnost, CeCe Frey ima 34 godine i iza sebe put koji je bio sve samo ne tipičan.

Jedna od najvećih promjena vidi se u njezinu izgledu. Umjesto duge kose po kojoj je bila prepoznatljiva, danas nosi vrlo kratku frizuru. Iako joj takav stil naglašava lice i daje zreliji izgled, mnogi koji je pamte iz showa danas bi je na prvi pogled teško prepoznali.

CeCe Frey

CeCe Frey

CeCe Frey

Ova mlada dama i dalje se bavi glazbom, prošle je godine objavila album ''Westbound''.

Aktivna je i na društvenim mrežama.

Na Instagramu je prati oko 512 tisuća ljudi, dok na TikToku ima više od 400 tisuća pratitelja, gdje dijeli dijelove svog života i glazbe.

