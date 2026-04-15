Nika Fleiss podijelila traumatično iskustvo iz rađaone: ''Rekla sam da me ne probude ako njega ne spase''

Bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss iskreno je progovorila o traumatičnom porodu i teškom postpartalnom razdoblju, otkrivši da se i danas bori s emocionalnim izazovima nakon rođenja sina.

U podcastu ''Mame kod Lane'' podijelila je emotivnu i tešku priču o porodu, ali i o izazovima s kojima se suočava i danas, gotovo godinu dana nakon rođenja sina Vala.

Naime, Nika je u lipnju prošle godine postala majka dječaka kojeg je dobila s partnerom Viliamom Berkovićem. Iako je, kako kaže, žarko željela prirodan porod, stvari nisu išle prema planu.

Svoj plan poroda detaljno je razradila na čak četiri stranice i bila je uvjerena da će roditi bez lijekova. No nakon više od 20 sati trudova, završila je na hitnom carskom rezu.

''Samo mi je žao što nisu bili malo stroži prema meni i stvarno mi rekli: ‘Ne možeš birati’. Ti sa svojom dijagnozom, u svojim godinama, sa svime što se dogodilo, ne možeš birati. Moraš ići na carski rez. Ovako je ispao hitan carski rez'', ispričala je kroz suze.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Filipinac iz Supertalenta? S pratiteljima je podijelio veliku životnu novost

Prisjetila se i dramatičnih trenutaka iz operacijske sale.

''Jedna žena je odbrojavala, a ja sam samo rekla: ''Nemojte me probuditi ako ga ne spasite. Ne želim biti bez njega'', rekla je.

Dodala je i kako epiduralna anestezija nije djelovala kako je trebala, što je dodatno otežalo cijelo iskustvo.

Iako joj je sin Val danas najveća sreća, priznaje da joj postpartalno razdoblje nije nimalo lako. Iskreno govori o emocionalnim borbama koje i dalje traju.

''Ja nemam baby blues, ja imam heavy metal hard rock baby blues. Dan danas. Nisam dobro. Ona Nika nisam definitivno, ja se ne sjećam one Nike... To je problem u postpartumu. Ti se pogubiš, ne možeš se prisjetiti svog identiteta prije'', priznala je.

Otkrila je i kako se svakodnevno suočava s osjećajem krivnje.

''Pucam, imam stvarno teške trenutke. Ne u smislu da mi je loše, da imam crne misli, ali mi je teško. Svaki dan se okrivljujem. Svaki dan tražim greške, odnosno da sam nešto krivo napravila u odgoju s Valom. Znam da dajem najbolje od sebe, da sam toliko dala u sportu vjerojatno bih imala Olimpijsku medalju. Ja njemu toliko puta na dan znam reći ‘oprosti’ da on odreagira na moj ‘oprosti’ pa me pogleda'', ispričala je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nova navodna djevojka Kyliana Mbappea bujna je Španjolka, oblinama se proslavila u tinejdžerskoj seriji

U cijelom procesu veliku podršku pruža joj partner Viliam, koji joj pomaže sagledati stvari iz druge perspektive.

''Meni je stvarno pomoglo kad mi je Viliam jedan dan rekao: ‘Ali Nika, smiješ ne biti dobro. Budi ne dobro ako nisi dobro. Valu ništa ne fali, s tobom apsolutno, ali i kad tebe nema. Jer što će se dogoditi ako se ti makneš na četiri sata, ili dva, ako tebi treba da uzmeš neko svoje vrijeme.’ I to je istina, ali ja moram to moći napraviti. Evo, čestitam si danas'', zaključila je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li pobjednike Supertalenta? Evo tko je sve tijekom godina osvojio srca publike!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Najzgodnija sportašica svijeta pokazala realnost iza savršenih objava na Instagramu

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Zašto su ovu 24-godišnjakinju prozvali najljepšom ženom na svijetu?