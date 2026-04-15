Najzgodnija sportašica svijeta pokazala realnost iza savršenih objava na Instagramu

U vremenu kada društvene mreže često stvaraju dojam savršenog života, Alica Schmidt odlučila je pokazati i ono što ostaje iza kadra.

Njemačka atletičarka Alica Schmidt, koju mediji često nazivaju najzgodnijom sportašicom svijeta, na društvenim je mrežama odlučila pokazati stvarnost koja se krije iza naizgled savršenih objava.

Na Instagramu, gdje je prati više od pet milijuna ljudi, podijelila je niz fotografija kojima je usporedila ono što publika vidi i ono što najčešće ostaje skriveno. Kroz jednostavne, ali jasne usporedbe pokazala je koliko se pažljivo biraju trenuci koji završe na društvenim mrežama.

U jednoj seriji fotografija istaknula je razliku između onih koje objavljuje i onih koje bi inače izbrisala, dok je uz neke dodala i opis da su to kadrovi koje publika nikada ne vidi. Time je dala uvid u stvarnost koja često ostaje iza kulisa savršeno uređenih profila.

Alica Schmidt Foto: Instagram

Alica Schmidt Foto: Instagram

Podijelila je i fotografiju u sportskoj opremi na suncu, ali i krupni plan bez uljepšavanja, dodatno naglašavajući kontrast između idealnog i stvarnog trenutka.

''Fotografija je samo fotografija. Nikada ne prikazuje cijelu sliku'', napisala je.

Alica Schmidt Foto: Instagram

''Ono što ljudi vide i ono što je stvarnost. Samo podsjetnik da dijelimo samo najljepše trenutke, a ne cijelu priču'', dodala je.

Alica Schmidt Foto: Instagram

Njezini pratitelji brzo su joj objavu zatrpali brojnim komentarima.

''Odlična objava'', ''Hvala što si ovo podijelila'', ''Predivna si na svim fotografijam'', ''Tako istinito! Usput, sve su mi odlične'', dio je komentara s društvenih mreža.

Alica Schmidt Foto: Instagram

Alica Schmidt Foto: Instagram

Ova plavuša nedavno je u Milanu svojom pojavom ostavila sve bez riječi.

Alica Schmidt - 1 Foto: Instagram

