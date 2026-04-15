Znate li koliko godina ima ovaj legendarni glumac? Veliki jubilej otkrila je njegova supruga iz hit-serije

Legendarni američki glumac Ed O’Neill proslavio je veliki jubilej, 80. rođendan, a tim povodom emotivnom objavom oglasila se i njegova dugogodišnja kolegica Sofía Vergara.
Sofía Vergara raznježila je fanove emotivnom objavom posvećenom svom televizijskom suprugu Edu O'Neillu.
Slavna glumica na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj u zagrljaju pozira s kolegom iz serije ''Moderna obitelj'', uz koju je napisala: ''Sretan rođendan mom omiljenom suprugu! Nedostaješ mi, Ed O’Neill!!!!''
Povod objavi bio je veliki jubilej, O’Neill je proslavio 80. rođendan.
Objava je brzo izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, a mnogi fanovi nisu mogli vjerovati da je legendarni glumac napunio 80 godina.
''Ne mogu vjerovati da ima 80!'', ''Pitaš se kako Ed O’Neill može imati 80, ali glumio je oca u sitcomu još 80-ih, tako da ima smisla'', ''Izgleda dobro za starca'', bili su neki od komentara.
Pogledaji ovo Celebrity Ujak u akciji! Franka Batelić podijelila preslatki prizor brata sa svojim mališanima
Podsjetimo, ''Moderna obitelj'' emitirala se čak 11 sezona, od 2009. do 2020., a Vergara i O’Neill postali su jedan od omiljenih televizijskih parova. Ona je utjelovila temperamentnu Gloriju Delgado-Pritchett, dok je on igrao njezina starijeg supruga Jaya.
Ed O’Neill je američki glumac, najpoznatiji po ulogama u popularnim televizijskim sitcomima.
Široj publici poznat je i kao Al Bundy iz kultne serije ''Bračne vode'', koja se emitirala od 1987. do 1997.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Meghan Markle na humanitarni događaj došla u outfitu od nekoliko desetaka tisuća dolara
Poznat je po svom specifičnom humoru i ulogama obiteljskih očeva, a tijekom karijere osvojio je brojne nagrade i nominacije. Osim televizije, pojavljivao se i u filmovima te posuđivao glas u animiranim projektima.
Zanimljivo, prije glumačke karijere kratko se bavio američkim nogometom, ali je nakon ozljede odlučio krenuti glumačkim putem.
1986. godine oženio se s Catherine Rusoff, s kojom ima dvije kćeri, Claire i Sophiju.
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Zašto su ovu 24-godišnjakinju prozvali najljepšom ženom na svijetu?
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Kao od majke rođena: Regionalna zvijezda raspametila fotkom iz kupaonice
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda Gršina supruga? Prekrasnu plavušu pokazao je samo u posebnim trenucima