Znate li koliko godina ima ovaj legendarni glumac? Veliki jubilej otkrila je njegova supruga iz hit-serije

Legendarni američki glumac Ed O’Neill proslavio je veliki jubilej, 80. rođendan, a tim povodom emotivnom objavom oglasila se i njegova dugogodišnja kolegica Sofía Vergara.

Slavna glumica na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj u zagrljaju pozira s kolegom iz serije ''Moderna obitelj'', uz koju je napisala: ''Sretan rođendan mom omiljenom suprugu! Nedostaješ mi, Ed O’Neill!!!!''

Objava je brzo izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, a mnogi fanovi nisu mogli vjerovati da je legendarni glumac napunio 80 godina.

''Ne mogu vjerovati da ima 80!'', ''Pitaš se kako Ed O’Neill može imati 80, ali glumio je oca u sitcomu još 80-ih, tako da ima smisla'', ''Izgleda dobro za starca'', bili su neki od komentara.

Podsjetimo, ''Moderna obitelj'' emitirala se čak 11 sezona, od 2009. do 2020., a Vergara i O’Neill postali su jedan od omiljenih televizijskih parova. Ona je utjelovila temperamentnu Gloriju Delgado-Pritchett, dok je on igrao njezina starijeg supruga Jaya.

Ed O’Neill je američki glumac, najpoznatiji po ulogama u popularnim televizijskim sitcomima.

Široj publici poznat je i kao Al Bundy iz kultne serije ''Bračne vode'', koja se emitirala od 1987. do 1997.

Poznat je po svom specifičnom humoru i ulogama obiteljskih očeva, a tijekom karijere osvojio je brojne nagrade i nominacije. Osim televizije, pojavljivao se i u filmovima te posuđivao glas u animiranim projektima.

Zanimljivo, prije glumačke karijere kratko se bavio američkim nogometom, ali je nakon ozljede odlučio krenuti glumačkim putem.

1986. godine oženio se s Catherine Rusoff, s kojom ima dvije kćeri, Claire i Sophiju.

