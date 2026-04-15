Meghan Markle na humanitarni događaj došla u outfitu od nekoliko desetaka tisuća dolara

Meghan Markle i princ Harry započeli su svoju četverodnevnu turneju po Australiji, a već prvog dana u Melbourneu vojvotkinja od Sussexa privukla je pažnju outfitom čija se vrijednost penje na desetke tisuća dolara.

Meghan Markle dokazala je da ni u humanitarnim prilikama ne odustaje od luksuza. Tijekom posjeta skloništu za beskućnice u Melbourneu, prvog dana svoje australske turneje s princem Harryjem, vojvotkinja od Sussexa pojavila se u elegantnoj, ali iznimno skupoj kombinaciji čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 50 tisuća dolara.

Za tu prigodu Meghan je odabrala tamnoplavu haljinu australske dizajnerice Karen Gee, čija cijena iznosi oko 1250 dolara. Kombinaciju je upotpunila Dior salonkama ''Dioressence'' vrijednima dodatnih 1000 dolara.

No pravi luksuz krije se u detaljima. Nosila je zlatne naušnice Puffy Heart australskog brenda Real Fine Studio vrijedne 1118 dolara, kao i zlatnu narukvicu Tiffany. Posebnu pažnju privukao je i njezin sat Cartier Tank Française, čija cijena doseže čak 48.000 dolara, a dodatnu vrijednost daje mu to što je navodno pripadao princezi Diani.

Cjelokupni look Meghan je zaokružila decentnom šminkom i punđom, dok je tijekom posluživanja hrane u skloništu preko dizajnerske haljine nosila jednostavnu pregaču.

Inače, Meghan i Harry u Melbourne su stigli rano ujutro iz Los Angelesa, nakon dugog leta od oko 15 sati. Odmah po dolasku započeli su s gustim rasporedom, posjetili su Kraljevsku dječju bolnicu, u kojoj ih je dočekao velik broj građana, a zatim su se uputili prema centru za beskućnice McAuley, koji je Meghan osobno odabrala za ovaj posjet.

Turneja po Australiji traje četiri dana i znatno je skromnija nego njihov kraljevski posjet iz 2018. godine. Ovoga puta fokus je na humanitarnim projektima, mentalnom zdravlju te podršci veteranima i njihovim obiteljima.

Nakon Melbournea Harry će nastaviti obveze u Canberri, gdje će posjetiti Australski ratni memorijal i sudjelovati na događanjima povezanima s Invictus igrama, dok će se kasnije ponovno pridružiti Meghan. Par će zatim otputovati u Sydney, gdje ih očekuju brojni događaji, uključujući i susret s organizacijom Invictus Australia te sportske i društvene aktivnosti.

