Ivana Mišerić bolnom objavom rasplakala pratitelje: ''Svaki dan i noć skupljam komadiće da se sastavim''

Ivana Mišerić na Instagramu se uz nz fotografija i dirljivu objavu oprostila od svoje mezimice Fride.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić na društvenim je mrežama podijelila tužnu vijest o gubitku voljenog kućnog ljubimca.

U emotivnoj objavi oprostila se od svoje mezimice Fride.

''Frida. Srce moje. O njoj... Prošla su skoro dva tjedna, ne mogu napisati dvije rečenice. Želim, ali ne ide mi. Prazno mi sve stoji na ekranu kao što kuća stoji puna svega i netaknuta od onog tamo petka. A tako sablasno prazna. Ništa nismo pomaknuli, ništa nismo počistili…Samo sjedimo u tišini. I čekamo, da se vrati, bit će. Knjigu o Njoj mogu napisati. A ništa mi nije dovoljno dobro, razorno, moćno i s toliko ljubavi.''

Ivana Mišerić i Frida

Galerija 28 28 28 28 28

''Frida je otišla. Bilo je vrijeme, a nikada nije pravo. Vrijeme, skoro 15 godina nas dvije, šapu pod ruku živjele smo kao dva luda senzibilna bića, kao partnerice, suputnice, dvije duše iz dva svijeta spojena u jedan svemir. I on je sada prividno prsnuo i ostala sam sama, bez šapice u ruci. Bez sebe koju sam poznavala zadnjih 15 godina. Svaki dan i svaku noć skupljam komadiće da se nekako sastavim, da nastavim oplemenjena svime što mi je ostavila, da idem na neki novi put bez nje u fizičkom obliku. Ali tako je prokleto teško. Stišću me zidovi, uspomene, osjećaji.''

Ivana Mišerić i Frida

''Kao Proustov kolačić vrate me mirisi i okusi u neka naša bolja vremena, prekinu tok sadašnjosti, odem negdje na sigurno, s njom. Umočim se suzama u neki opipljivi dio prošlosti koji proživim ispočetka. To me hrani danas. I uvijek. Ta struja svijesti bez logike i pravila će me drmati dok me ne bude. Iako, prividno će sve biti normalno. A ništa više nije… Kažu da i bol ima granicu. Možda ipak samo mijenja formu i postaje prihvatljivija.''

Ivana Mišerić i Frida

Njezin bolan oproštaj rasplakao je brojne pratitelje na društvenim mrežama.

Ivana Mišerić

Ivana Mišerić

''Jako mi je žao. Bila je najdivnija'', ''Žao mi je, neka trči ispod duge, bez boli'', ''Jako mi je žao, draga Ivana, divno si ovo napisala'', ''Sve sam prebolio, ali psa nikada'', ''O, Ivana, kolika je ova tuga, pregolema'', ''Plakala sam s tobom kada si rekla na radiju, evo plačem opet'', ''Zaslužila je ove divne riječi. Drži se'', dio je komentara s Instagrama.

