Sjećate se ovog raščupanog tinejdžera s malih ekrana? Danas ga ne biste prepoznali!

Filip Riđički danas izgleda potpuno drukčije nego na početku karijere – od tinejdžerske zvijezde postao je roker, glumac, glazbenik i radijski voditelj.

Filip Riđički danas izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na dane kada je stekao slavu na malim TV ekranima.

Nekadašnji raščupani tinejdžer transformirao se u pravog rokera s obrijanom glavom, bradom i upečatljivim, zrelijim stilom koji savršeno prati njegovu glazbenu priču.

Filip se proslavio 2004. godine, a kao raščupani tinejdžer osvojio je srca gledateljica.

Nakon prvih uspjeha, Riđički je upisao Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirao glumu i dodatno usavršio svoj talent. Tijekom godina ostvario je niz zapaženih uloga na kazališnim daskama i televiziji, potvrdivši svoju svestranost, a posebno se istaknuo u seriji "Crno-bijeli svijet", gdje je pokazao zavidnu glumačku zrelost.

Osim toga, njegov glas prepoznaje i mlađa publika – sinkronizirao je brojne animirane likove, među kojima se izdvajaju Nick Wilde iz Disneyjeve "Zootopije" te Mondo Gecko u "Ninja kornjače: Makljaža s mutantima", čime je dokazao i svoj talent za glasovnu glumu.

Ipak, gluma nije njegova jedina strast. Glazba zauzima važno mjesto u njegovu životu – član je benda Orvel, gdje svira bubnjeve, dok je u grupi Lika Kolorado frontmen, pjevač i autor. Time jasno pokazuje koliko mu je važan kreativni izričaj izvan glumačkih okvira.

Uz sve to, aktivan je i u radijskom eteru kao voditelj na Gold FM-u, gdje svojim prepoznatljivim glasom i opuštenim stilom svakodnevno komunicira sa slušateljima.

Danas je Filip Riđički daleko više od nekadašnje televizijske zvijezde izgradio je karijeru kao cijenjeni glumac, glazbenik i medijska osoba, uspješno se razvijajući u svestranog umjetnika.

Već je neko vrijeme u sretnoj vezi.

