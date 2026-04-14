Nakon promjene spola postala je Ana Nikolić, a njezin najnoviji izgled pretvorio ju je u potpuno novu osobu

Mika i Giba Vasić, danas Ana i Ivana, i dalje privlače pažnju javnosti nakon tranzicije, a Ana je nedavno istaknula koliko je sretna nakon operacije.
Mika (33) i Giba Vasić (33) ostali su upamćeni kao jedni od najzapaženijih sudionika regionalnog Big Brothera 2015. godine, gdje su svojim ponašanjem i izjavama brzo privukli pažnju publike.
Interes za njihov život nije splasnuo ni nakon showa, a nastavili su ga održavati sudjelovanjem u drugim reality formatima, posebno u srpskoj Zadruzi.
U posljednje vrijeme u fokusu je njihov privatni život. Prije više od dvije godine otkrili su da su prošli kroz proces promjene spola – Mika danas živi kao Ana Nikolić, a Giba kao Ivana. O svemu su govorile otvoreno, uključujući i estetske zahvate, što je dodatno potaknulo interes javnosti.
Danas su aktivne na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuju sadržaj koji privlači pažnju, često zbog glamuroznih i odvažnih modnih kombinacija. Posebno se istaknula Ana, koja je nedavno pozirala u elegantnoj haljini kroja sakoa, trendu koji se ove sezone vraća u modu, uz visoke potpetice.
Prošle je godine Ana prošla kroz najteže trenutke u svom životu, a OVDJE pročitajte više detalja.
