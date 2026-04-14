Pogledajte neugodan trenutak koji su kamere zabilježile između Trumpa, nizozemskog kralja i njihovih supruga!

Trumpov susret s nizozemskim kraljem i kraljicom u Bijeloj kući obilježio je kratak, zbunjujući trenutak tijekom fotografiranja koji je izazvao reakcije javnosti.

Donald Trump u ponedjeljak je u Bijeloj kući primio nizozemskog kralja Willema-Alexandera i kraljicu Máximu, a iako posjet nije bio službenog karaktera, uključivao je večeru s Melanijom Trump i izazvao pozornost zbog neugodnog trenutka tijekom fotografiranja.

Donald Trump, Melania Trump, kralj Willem-Alexander i kraljica Máxima Foto: Profimedia

Nakon srdačnog pozdrava, kraljevski par nakratko je bio nesiguran gdje stati pred kamerama, pa su ih na kraju usmjerili na drugo mjesto, što je potaknulo brojne reakcije na društvenim mrežama i različita tumačenja situacije.

President Donald J. Trump and the First Lady welcome King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Netherlands to the White House. 🇺🇸🇳🇱 pic.twitter.com/QDu0krH96t — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2026

Kako navodi nizozemski dvor, cilj posjeta, koji traje do 15. travnja, jest dodatno učvršćivanje odnosa i suradnje sa SAD-om, važnim partnerom u sigurnosnom i gospodarskom smislu, uz naglasak na dugogodišnje povijesne veze dviju zemalja.

Dolazak nizozemskog para događa se neposredno prije planiranog posjeta britanskog kralja Charlesa i kraljice Camille krajem travnja, koji bi trebao biti prvi takav posjet britanskog monarha SAD-u nakon gotovo dva desetljeća.

