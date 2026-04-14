Čudno ponašanje Meghan Markle zasjenilo je cijeli događaj: ''Prenaglašeni rituali...''

Ponašanje Meghan Markle na premijeri druge sezone serije "Beef" privuklo je veliku pažnju zbog njezine prisnosti sa suprugom Teda Sarandosa.

Meghan Markle pojavila se na lansiranju druge sezone Netflixove serije "Beef" u Montecitu, gdje je ponovno privukla pažnju – ovoga puta zbog svog ponašanja, koje nije prošlo nezapaženo.

Vojvotkinja od Sussexa, za koju se sve više govori kako će se vratiti pred kamere, stigla je u društvu princa Harryja, a posebnu pažnju privukla je interakcijom sa suprugom izvršnog direktora Netflixa Teda Sarandosa, Nicole Avant.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Meghan je bila izuzetno prisna – držala ju je za ruku i u jednom trenutku čvrsto zagrlila, što su neki protumačili kao prenaglašeno pokazivanje bliskosti.

Prema riječima stručnjakinje za govor tijela Judi James za Daily Mail, takvo ponašanje moglo bi imati dublju poruku.

"Meghanini prenaglašeni rituali privrženosti djeluju kao pokušaj da pokaže kako nema sukoba između nje i Netflixa", istaknula je, referirajući se na glasine o zahlađenju odnosa nakon završetka njihova višemilijunskog ugovora s platformom.

Dodala je i kako je zagrljaj djelovao posebno intenzivno, dok je način na koji je Meghan držala Nicole za ruku sugerirao potrebu za dodatnom podrškom i potvrdom. Zanimljivo, u grupnim fotografijama Meghan i Harry navodno su djelovali kao da upadaju u kadar Sarandosima koji su pozirali kao par, što je dodatno potaknulo komentare.

Carey Mulligan Foto: Afp

Osim govora tijela, pažnju je privukao i Meghanin modni izbor. Na događanju s jasno naglašenim crno-bijelim dress codeom pojavila se u zelenoj svilenoj haljini vrlo sličnoj onoj koju je nosila zvijezda večeri Carey Mulligan. Taj potez mnogi su na društvenim mrežama okarakterizirali kao modni gaf, a neki su se zapitali je li time prekršila nepisana pravila događanja.

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp

Sve se događa u trenutku kada su dodatno pojačane glasine o odnosima Meghan i Netflixa, posebice nakon što je Sarandos prestao pratiti njezin profil i njezin brend na Instagramu.

Je li riječ o nespretnom spletu okolnosti ili pažljivo osmišljenom javnom nastupu, Meghan Markle još jednom je pokazala da njezini javni istupi rijetko prolaze bez komentara.

