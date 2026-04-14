Gdje je danas ova slatkica iz hit-komedije? Iza uspjeha krila je traumu o kojoj danas govori

Abigail Breslin proslavila se kao dječja zvijezda u filmu "Mala Miss Amerike", a nakon ozbiljnih životnih izazova danas otvoreno govori o mentalnom zdravlju.

Film "Mala Miss Amerike" (Little Miss Sunshine) kultna je crna komedija koja je osvojila publiku i kritiku svojom toplom, duhovitom i emotivnom pričom o disfunkcionalnoj obitelji na neobičnom putovanju. Kroz avanturu prema dječjem natjecanju ljepote film donosi snažnu poruku o prihvaćanju, obiteljskim odnosima i razbijanju nametnutih standarda uspjeha i ljepote.

U centru pozornosti našla se mala Olive Hoover, koju je maestralno utjelovila tada desetogodišnja Abigail Breslin. Iako je mnogi pamte kao simpatičnu djevojčicu iz filma, njezina priča daleko je složenija od onoga što se vidjelo na ekranu.

Rođena 14. travnja 1996. u New Yorku, Abigail je vrlo rano zakoračila u svijet glume. Već kao djevojčica počela je dobivati uloge, a pravi proboj dogodio se 2006. godine kada je, sa samo deset godina, utjelovila Olive Hoover u filmu "Mala Miss Amerike". Upravo joj je ta uloga donijela svjetsku slavu i nominaciju za Oscara, čime je postala jedna od najmlađih nominiranih glumica u povijesti.

Film prati disfunkcionalnu obitelj koja putuje kako bi Olive sudjelovala na dječjem natjecanju ljepote, a njezina toplina i autentičnost osvojile su publiku diljem svijeta.

Iako nikada nije izravno krivila film za svoje probleme, Abigail je kasnije priznala da je upravo to razdoblje utjecalo na njezinu sliku o sebi. Prisjetila se kako se, gledajući druge djevojčice na setu, počela pitati: "Jesam li ja ružna?"

Takvi osjećaji nesigurnosti nastavili su se i kasnije, a već s 15 godina dijagnosticirani su joj anoreksija i bulimija. Uz to, još kao tinejdžerica suočila se i s anksioznošću, o kojoj je kasnije otvoreno progovorila, naglašavajući koliko je važno destigmatizirati mentalno zdravlje.

Glumica je kasnije otkrila i da boluje od PTSP-a nakon što ju je bivši partner seksualno zlostavljao. U emotivnim istupima objasnila je zašto napad nije prijavila, ističući strah, šok i nepovjerenje u sustav.

Svoja iskustva koristi kako bi podigla svijest o važnosti podrške žrtvama, ali i o štetnosti komentara o izgledu, posebno na društvenim mrežama. Više puta javno je kritizirala body shaming, ističući kako upravo takve poruke mogu imati ozbiljne posljedice na mlade.

Unatoč osobnim izazovima, Abigail je nastavila graditi uspješnu karijeru. Publika ju je gledala u filmovima poput "Zombieland" i "August: Osage County", kao i u popularnoj seriji "Scream Queens", gdje je pokazala svoju svestranost i zadržala status tražene glumice.

Danas je u sretnom braku s Irom Kunyanskim, a privatni život drži relativno podalje od javnosti. Ipak, 2021. godine suočila se s velikim gubitkom kada joj je otac preminuo od posljedica bolesti COVID-19, što je bio težak udarac za cijelu obitelj.

Priča Abigail Breslin pokazuje kako put od dječje slave do odrasle osobe može biti izazovan i pun prepreka. Iza osmijeha male Olive krila se borba s nesigurnostima i traumama, no danas je ona glas koji otvoreno govori o mentalnom zdravlju i pritiscima industrije – i upravo u tome mnogi vide njezinu najveću snagu.

