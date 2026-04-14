Grše u tajnosti dobio drugog sina, otkrio je i njegovo ime!

Grše sa suprugom već ima trogodišnjeg sina Frana, a njihovu je obitelj sada dodatno razveselio dolazak još jednog sina.

Triljski reper Grše, pravog imena Grgo Šipek, u tajnosti je dočekao dolazak prinove u obitelj.

Naime, on i njegova supruga Rafaela dobili su drugog sinčića, a sretnu vijest uspjeli su neko vrijeme zadržati daleko od očiju javnosti.

Foto: Instagram

Kako piše Story, dječak je rođen krajem prošle godine, a glazbenik, poznat po tome da privatni život drži podalje od medija, tek je sada odlučio podijeliti tu lijepu vijest.

Pogledaji ovo Nekad i sad Što radi Maja Blagdan 30 godina od nastupa na Eurosongu sa Svetom ljubavi?

''Bebač je uranio prije Božića, kao pravi božićni poklon. Sada je, hvala Bogu, sve u redu i baš kako treba. Zaokružio je našu definiciju obitelji. Braco ga je savršeno prihvatio i u svemu sudjeluje'', rekao je Grše za spomenuti medij.

Foto: Instagram

Otkrio je i da se sinčić zove Gabrijel.

Inače, Grše je nedavno najavio i veliki koncert u zagrebačkoj Areni, a detalje doznajte OVDJE.

Foto: Instagram

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Fanovi bijesni zbog ove kontroverzne scene bujne plavuše u hit-seriji: "Vrlo uznemirujuće!"

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Nives Celzijus u tanga-bikiniju uživala na suncu, ona se već prebacila na ljeto!

Pogledaji ovo Nekad i sad Jednu od najbogatijih Hrvatica dugo nismo vidjeli, evo zašto je napravila iznimku i stala pred fotografe