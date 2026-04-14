Što radi Maja Blagdan 30 godina od nastupa na Eurosongu sa Svetom ljubavi?

Nedavna transformacija Davida Amara u Maju Blagdan u "Tvoje lice zvuči poznato" mnoge je podsjetila na pjevačicu koja je žarila i palila scenom devedesetih.

U šestoj epizodi desete sezone emisije "Tvoje lice zvuči poznato" David Amaro donio je jednu od emotivnijih izvedbi večeri transformirajući se u Maju Blagdan.

Njegov nastup s pjesmom "Sveta ljubav" bio je nježan, poletan i iskren, a upravo tom kombinacijom osvojio je žiri i mnoge podsjetio na pjevačicu čije smo pjesme obožavali.

Blagdan, koja će 16. svibnja proslaviti 58. rođendan, bila je na vrhuncu slave tijekom devedesetih, no početkom 2000-ih odlučila se u potpunosti povući iz javnosti. Kako je priznala u jednom javnom istupu, život joj je jednostavno otišao u drugom smjeru, u tim trenucima nije ni znala kojem, ali sada joj je drago da je tako ispalo.

Foto: Jurica Galoic/24sata/PIXSELL

Foto: Andrej Kreutz/24sata/PIXSELL

Foto: Tea Cimas/Cropix

"Malo sam služila narodu, a sada Bogu... Prije više od deset godina imala sam priliku zapjevati na seminaru duhovne obnove. Nakon toga ostala sam u tome i sav moj glazbeni izričaj pretočio se u duhovnu glazbu. To traje i dandanas. U međuvremenu sam nastupala sa svojim bendom i duhovnom glazbom, mediji to ne prate, a ni ja nisam imala potrebe o tome pričati. To jesam li došla, pošla ili vratila se, ne volim razmišljati na taj način, život nosi svoje", ispričala je Maja prije tri godine u Special Happy Showu kada je promovirala svoju novu kompilaciju.

Pogledaji ovo Celebrity Maja pokazala Šimino neočekivano izdanje iz aviona, slatki detalj odmah je upao u oči

Proslavila se kao glavna pjevačica grupe Stijene, a unatoč tome što nije često u medijima, sa svojim bendom nastupa na manjim događanjima. Trenutačno ne razmišlja o povratku na scenu jer je, kako kaže, sretna što je pronašla putokaz koji je vodi kroz život.

Foto: Darko Tomas / CROPIX

Foto: Darko Tomas / CROPIX

"Za mene je vjera jedan sjajni, veliki putokaz koji me vodi kroz život, nešto čemu se uvijek okrećem, nešto na čemu želim izgraditi svoj život, rad i sve svoje odnose. Više od deset godina sam na jedan sveobuhvatan način u vjeri, na duhovnim seminarima, misama i duboko u toj stvarnosti. Drago mi je da sam pronašla balans i unutarnji mir koji nam je svima potreban", istaknula je te dodala kako je na prvi duhovni seminar stigla spontano te su je pozvali da otpjeva pjesmu, nakon čega je pronašla svoj poziv u duhovnoj glazbi.

Ove godine obilježava se 30 godina od njezina nastupa na Eurosongu u Oslu, gdje je s pjesmom "Sveta ljubav" došla do četvrtog mjesta, donedavno najboljeg hrvatskog plasmana. Međutim, danas to ne bi ponovila.

Foto: Neja Markičević/Cropix

Maja Blagdan i Zlatko Sudac Foto: Duje Klaric/Cropix

Foto: Srđan Vrančić/Cropix

"'Svetu ljubav' uvijek rado izvodim, rekla bih da je to pjesma moje duše. Kad smo je snimali, ušla mi je odmah u srce i drago mi je da ju je i publika tako doživjela. U Oslo smo stigli tjedan dana prije nastupa, imali smo probe, sve je bilo profesionalno, grandiozno, sve je moralo štimati, imali smo baš jako puno probi. Panika me ulovila dva dana prije nastupa, dogodila mi se potpuna blokada, željela sam otići doma i to mi je bio baš krizni trenutak, ali srećom nisam. Toliko smo dobro prošli, u jednom trenutku smo čak bili drugi, sjećam se da je jedan član naše ekipe, kojeg neću imenovati, uzviknuo - 'Pa nećemo valjda pobijediti!'", ispričala je Maja i dodala kako ne bi ponovno išla na natjecanje vjerujući kako se sve u životu događa s razlogom i u određeno vrijeme, određenom stupnju razvoja i zrelosti, pa tako gleda i na svoj slavni nastup.

Ove godine Hrvatsku na Eurosongu predstavlja ansambl LELEK, a kako trenutačno stoje na kladionicama, pogledajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Naša misica Laura pokazala tamniju stranu modne industrije: ''Ovo me zaboljelo''

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Znate li tko je ovo? Sestra joj je zvijezda hrvatskog kinohita koji obara rekorde

Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa brineta s kojom se premijer Andrej Plenković susreo u Mostaru?

Pogledaji ovo Celebrity Ogromni redovi u Sarajevu: Fanovi satima čekali zbog ulaznica za Dinu Merlina!