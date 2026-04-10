Prošlo je 30 godina od nastupa Maje Blagdan na Eurosongu, pogledajte video koji nas je podsjetio na to!

Publika je dobila nastup ispunjen emocijom i suptilnošću. David Amaro kao Maja Blagdan pokazao je drugačiji pristup sceni.
David Amaro donio je jednu od emotivnijih izvedbi večeri u showu "Tvoje lice zvuči poznato" transformirajući se u Maju Blagdan. Njegov nastup bio je nježan, poletan i iskren, a upravo tom kombinacijom osvojio je žiri.
Od samog početka bilo je jasno da će ova izvedba ići u emotivnom smjeru, no David je uspio balansirati interpretaciju između suptilnosti i izražajnosti, ostajući vjeran originalu.
''Kad je ušao na binu, pomislio sam da će malo pretjerati, ali kad je počeo pjevati, ušao je emotivno, razdragano – onako kako Maja Blagdan jest u toj pjesmi. Stvarno si večeras dokazao da si odličan'', rekao je Enis Bešlagić.
Mario Roth osvrnuo se na posebnost originalne izvedbe:
David Amaro kao Maja Blagdan Foto: Nova TV
''Majin vokal zaista je jedinstven. Ono što je krasi jest šarolikost u njezinu izričaju. Ove godine slavimo i 30 godina od njezina nastupa na Eurosongu s tom pjesmom, a meni su takve eurovizijske pjesme i dalje najdraže''.
Martina Stjepanović Meter pohvalila je emociju koju je David prenio:
''Jako lijepo, poletno i nježno. Vidjelo se da stojiš iza toga – oči su ti bile iskričave i sjetne. Bravo na tome."
Goran Navojec zaključio je kako je riječ o posebnoj izvedbi:
''Uspio si biti duhovit, šarmantan i dostojanstven, a istovremeno si izazvao iskrene emocije. Rijetko se vidi takav spoj – fantastično si nam donio Maju Blagdan.''
David je ovim nastupom pokazao svoju svestranost i sposobnost da publiku osvoji ne samo vokalom već i iskrenom emocijom.