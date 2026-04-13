Naša misica Laura pokazala tamniju stranu modne industrije: ''Ovo me zaboljelo''

Na prvi pogled sve izgleda kao bajka, no iza glamuroznih fotografija često se krije i ona manje lijepa strana uspjeha, otkriva naša misica Laura Gnjatović.

Naša Miss Universe Laura Gnjatović na Instagramu je podijelila galeriju fotografija kojom je svojim pratiteljima dala uvid u to kako je izgledao njezin ožujak, mjesec ispunjen glamuroznim trenucima, profesionalnim angažmanima i životom na visokoj nozi.

Na fotografijama dominiraju elegantna izdanja, modni eventi i besprijekoran stil po kojem je već prepoznatljiva. Ipak, među nizom dotjeranih kadrova našla se i jedna fotografija koja je snažno odudarala od uobičajenog savršenstva s Instagrama i upravo ona izazvala je najviše reakcija.

Naime, Laura je bez uljepšavanja pokazala bolnu stranu modne industrije. Sandale koje je nosila toliko su joj nažuljale stopala da su joj pete bile potpuno krvave. Ovaj sirovi i iskren prizor otkrio je ono što se rijetko vidi iza kulisa, fizički napor i odricanja koja često prate glamur modnih pista.

Foto: Instagram

Neočekivani kadar brzo je privukao pažnju njezinih pratitelja, a komentari su se počeli nizati.

''Druga do zadnja slika me zaboljela'', napisao je iskreno jedan pratitelj.

Nedavno je Laura za IN magazin otkrila da se nakon mjeseci modnih angažmana vraća na svoj posao.

Foto: Instagram

