Gdje je danas Maja Blagdan? Povukla se na vrhuncu slave i nije požalila: "Malo sam služila narodu, a sada Bogu"

Maja Blagdan u 90-ima je bila jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica i predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu, a onda se povukla sa scene i posvetila vjeri i duhovnoj glazbi.

Jedna od naših najuspješnijih eurovizijskih predstavnica, pjevačica Maja Blagdan slavi 56. rođendan.

Maja je 1996. godine s pjesmom "Sveta ljubav" na Eurosongu osvojila 4. mjesto, što je bio najbolji rezultat Hrvatske do ove godine i drugog mjesta Baby Lasagne. Osim Maje, četvrto mjesto na Eurosongu osvojila je i Doris Dragović kada je 1999. predstavljala hrvatsku s pjesmom "Marija Magdalena".

Blagdan je u 90-ima bila jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, no 2001. odlučila se povući sa scene kako bi se posvetila privatnom životu i vjeri.

"Malo sam služila narodu, a sada Bogu... Prije više od deset godina imala sam priliku zapjevati na seminaru duhovne obnove. Nakon toga ostala sam u tome i sav moj glazbeni izričaj pretočio se u duhovnu glazbu. To traje i dandanas. U međuvremenu sam nastupala sa svojim bendom i duhovnom glazbom, mediji to ne prate, a ni ja nisam imala potrebe o tome pričati. To jesam li došla, pošla ili vratila se, ne volim razmišljati na taj način, život nosi svoje.", ispričala je prošle godine u Special Happy Showu.

"Za mene je vjera jedan sjajni, veliki putokaz koji me vodi kroz život, nešto čemu se uvijek okrećem, nešto na čemu želim izgraditi svoj život, rad i sve svoje odnose. Više od deset godina sam na jedan sveobuhvatan način u vjeri, na duhovnim seminarima, misama i duboko u toj stvarnosti. Drago mi je da sam pronašla balans i unutarnji mir koji nam je svima potreban", istaknula je.

Tom je prilikom ispričala i kako je na prvi duhovni seminar stigla spontano, jer su pozvali su je da otpjeva pjesmu, a drugi susret došao je prirodno jer se, kako je istaknula, Božjem pozivu nije moglo odoljeti.

Maja je s vlč. Zatkom Sudcem snimila je i album duhovne glazbe "Put, istina i život", na kojem se nalaze pjesme u kojima je prenesen djelić atmosfere i zajedništva sa susreta.

Kako Maja Blagdan izgleda danas i koliko se promijenila od slavnih dana, pogledajte u našoj galeriji.

