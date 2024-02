Prisjetili smo se 10 naših najbolje plasiranih pjesama na Eurosongu, "Mama ŠČ!" nije jedna od njih!

Najbolji rezultat Hrvatske na Eurosongu bilo je četvrto mjesto, koje smo osvojili dvaput.

Ususret ovogodišnjoj Dori prisjetili smo se 10 najbolje plasiranih predstavnika Hrvatske na Eurosongu.

Hrvatska na tom natjecanju sudjeluje od 1993. godine, a najbolji rezultat koji smo dosad ostvarili bilo je četvrto mjesto, koje smo osvojili čak dvaput.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poznato što nas očekuje na ovogodišnjoj Dori, stižu strane pjevačke zvijezde, a gledatelji će imati i ozbiljan zadatak!

Prvi put je to uspjelo Maji Blagdan s pjesmom "Sveta ljubav" 1996. godine.

Majin je uspjeh 1999. godine ponovila Doris Dragović s pjesmom "Marija Magdalena".

Danijela Martinović je 1998. godine zauzela peto mjesto na Eurosongu s pjesmom "Neka mi ne svane".

Prije nego što je započela samostalnu karijeru, Danijela je s grupom Magazin i Lidijom Horvat-Dunjko 1995. godine na Eurosongu osvojila šesto mjesto s pjesmom "Nostalgija". To je ujedno bio i prvi put da je Hrvatska dospjela u top 10 najboljih na tom natjecanju.

Sljedeći najbolji rezultat ostvario je Goran Karan, koji je 2000. godine s pjesmom "Ostani" bio deveti na Eurosongu.

Godinu dana nakon Karana, Vanna je s pjesmom "Strings of my Heart" ("Strune ljubavi") završila na 10. mjestu.

Dvaput smo bili i 11., a prvi put 2002. godine, kada nas je predstavljala Vesna Pisarović, s pjesmom "Everything I Want" ("Sasvim sigurna").

Vesnin su rezultat 2005. ponovili Boris Novković i Lado, koji su predstavljali Hrvatsku s pjesmom "Vukovi umiru sami".

Ivan Mikulić 2004. godine s pjesmom "You Are The Only One" ("Daješ mi krila") na Eurosongu je osvojio 12. mjesto.

A 12. smo bili i 2006. godine, kada nas je predstavljala Severina s pjesmom "Moja štikla".

Koja vam je najdraža od 10 najbolje plasiranih pjesama Hrvatske na Eurosongu? Maja Blagdan "Sveta ljubav"

Doris Dragović "Marija Magdalena"

Danijela Martinović "Neka mi ne svane"

Magazin i Lidija Horvat-Dunjko "Nostalgija"

Goran Karan "Ostani"

Vanna "Strings of my Heart" ("Strune ljubavi")

Vesna Pisarović "Everything I Want" ("Sasvim sigurna")

Boris Novković i Lado "Vukovi umiru sami"

Ivan Mikulić "You Are The Only One" ("Daješ mi krila")

Severina "Moja štikla" Maja Blagdan "Sveta ljubav"

Doris Dragović "Marija Magdalena"

Danijela Martinović "Neka mi ne svane"

Magazin i Lidija Horvat-Dunjko "Nostalgija"

Goran Karan "Ostani"

Vanna "Strings of my Heart" ("Strune ljubavi")

Vesna Pisarović "Everything I Want" ("Sasvim sigurna")

Boris Novković i Lado "Vukovi umiru sami"

Ivan Mikulić "You Are The Only One" ("Daješ mi krila")

Severina "Moja štikla" Ukupno glasova:

Naši prošlogodišnji predstavnici na Eurosongu bili su Let 3, koji su s pjesmom "Mama ŠČ" završili na 13. mjestu, što nije jedan od deset najboljih rezultata Hrvatske. Isto je mjesto 2017. zauzeo i Jacques Houdek s pjesmom "My Friend".

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Franka Batelić podijelila urnebesni video kćeri koja je u rano jutro pjevala naš veliki hit: ''Greta u 6 i 30!''

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Danijel Subašić novom fotografijom svojeg sinčića posebno je obradovao Ivana Rakitića!