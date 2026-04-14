Zavirite u vilu slavne obitelji od 17 milijuna dolara čija unutrašnjost skriva mnoga iznenađenja!

Obitelj Osbourne ponovno prodaje luksuznu vilu u Los Angelesu za 17 milijuna dolara, a raskošno imanje spaja povijesni šarm i glamur uz brojne impresivne detalje.

Riječ je o imanju Sharon Osbourne (73) i legendarnog glazbenika Ozzyja Osbournea, koji je preminuo prošlog srpnja, a kuća svojom pojavom više podsjeća na scenografiju iz zlatnog doba Hollywooda nego na klasičnu nekretninu.

Ovo nije prvi pokušaj prodaje. Vila je već bila na tržištu 2022. godine, no tada nije pronašla kupca. Sharon je sada odlučila dati joj novu priliku, u trenutku kada, prema pisanju stranih medija, sve više vremena provodi između Los Angelesa i Velike Britanije, gdje obitelj posjeduje imanje u Buckinghamshireu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Kome iz ''Zauvijek susjeda''? Danas ima 89 godina i nije se puno promijenio od uloge

Par je luksuznu rezidenciju kupio 2015. za 11,85 milijuna dolara, nakon čega su krenuli u temeljitu obnovu. Iako je kuća zadržala svoj povijesni šarm iz 1930-ih, zahvaljujući Osbourneovima dobila je suvremeni luksuz koji bi bez problema mogao konkurirati vrhunskim hotelima.

Interijer kuće iznimno je raskošan – impozantni ulazni prostor s velikim stubištem i lusterom vodi prema elegantnoj blagovaonici, brojnim prostorijama s bogato ukrašenim kaminima te knjižnici s pokretnim ljestvama. Kuhinja je uređena u svijetlim tonovima s mramornim detaljima, a posebnost joj daje neobična crvena klupa integrirana u kuhinjske elemente. Prostor se nastavlja na vanjsku terasu s peći za pizzu i roštiljem.

Dnevni boravak odiše sofisticiranošću zahvaljujući drvenim oblogama, baršunastom namještaju i upečatljivom lusteru, dok kuća ima i privatnu kino-dvoranu uređenu u crvenom baršunu. Poseban detalj krije se na kaminu, gdje su ostavljeni potpisi slavnih gostiju poput Elvisa Presleyja i Natalie Wood – tradicija koju su Osbourneovi nastavili od prijašnjeg vlasnika.

Pogledaji ovo Celebrity Čudno ponašanje Meghan Markle zasjenilo je cijeli događaj: ''Prenaglašeni rituali...''

Na katu se nalaze četiri spavaće sobe s vlastitim kupaonicama, dok glavna spavaća soba ima čak dvije kupaonice i prostranu garderobu. Kupaonice su uređene luksuzno, s odvojenim kadama, dekorativnim pločicama i lučnim prozorima.

Vanjski dio imanja jednako je impresivan – bazen s mozaikom, uređeni travnjaci i terasa u šahovskom uzorku pružaju potpunu privatnost zahvaljujući gustim živicama.

Sve u svemu, riječ je o domu koji spaja glamur, povijest i dozu teatralnosti, idealnom za nekoga tko traži nešto doista posebno.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tragičan kraj dječje zvijezde: Neispričana priča koja je slomila fanove diljem svijeta

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Znate li koliko godina ima jedna od najljepših Hrvatica? Izgleda baš isto kao u danima kad je žarila i palila

Pogledaji ovo Celebrity Mlada senzacija u mini bikiniju istaknula obline i našla se u fokusu paparazza