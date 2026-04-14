Stjepan Hauser zbog zdravlja otkazao sve koncerte u ovoj godini: "Prema savjetu liječnika..."

Stjepan Hauser otkazao je sve koncerte za 2026. zbog zdravstvenih problema, poručivši kako mu je oporavak sada prioritet.

Stjepan Hauser neugodno je iznenadio svoje obožavatelje objavom da otkazuje sve koncerte planirane za 2026. godinu. Razlog je, kako je otkrio, zdravstveni problem koji zahtijeva hitnu pažnju i odmor.

Galerija 25 25 25 25 25

"Teška srca vam moram reći da sam prisiljen otkazati sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahtijeva hitnu pažnju i odmor. Molim vas da znate kako je ovo privremeno stanje i da sam u potpunosti posvećen oporavku.

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li koliko godina ima jedna od najljepših Hrvatica? Izgleda baš isto kao u danima kad je žarila i palila

Ovo nije nešto što sam ikada želio napisati. Zaista sam se veselio povratku na pozornicu i ponovnom dijeljenju tih trenutaka s vama. U ove koncerte već je uloženo puno ljubavi, rada i pripreme, što ovu odluku čini još težom.

Prema savjetu liječnika, sada moram staviti svoje zdravlje na prvo mjesto kako bih se u potpunosti oporavio i što prije vratio glazbi i vama.

Pogledaji ovo Celebrity Mlada senzacija u mini bikiniju istaknula obline i našla se u fokusu paparazza

Svima koji su planirali doći i s nestrpljenjem čekali ove koncerte, iskreno se ispričavam. Ovo je jednako bolno i razočaravajuće za mene kao i za vas.

Stjepan Hauser Foto: Profimedia

Hvala vam od srca na razumijevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci. To mi znači više nego što mogu riječima opisati. Veselim se što ću vas uskoro ponovno vidjeti", napisao je Hauser u opisu objave, uz fotografiju na kojoj je pozirao s ovratnikom.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Zavirite u vilu slavne obitelji od 17 milijuna dolara čija unutrašnjost skriva mnoga iznenađenja!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte neugodan trenutak koji su kamere zabilježile između Trumpa, nizozemskog kralja i njihovih supruga!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tragičan kraj dječje zvijezde: Neispričana priča koja je slomila fanove diljem svijeta