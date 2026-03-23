Za sve je kriva objava s Instagrama? Stjepanu Hauseru otkazani nadolazeći nastupi

Našem violončelistu otkazani su nastupi u baltičkim zemljama nakon što se našao na meti kritika zbog objave na Instagramu.

Ljetni koncert hrvatskog violončelista Stjepana Hausera u Vilniusu otkazan je, potvrdili su organizatori događaja za litavsku javnu televiziju LRT.

Odluka dolazi nakon burnih reakcija na društvenim mrežama, gdje se glazbenik našao na meti kritika zbog jedne objave.

"Hauserovi nastupi u baltičkim državama su otkazani. Na zahtjev umjetnika nećemo davati dodatne izjave ili komentare", poručili su iz koncertne agencije LTips, javlja LRT.

Naime, kako prenose strani mediji, otkazivanje bi moglo biti povezano s videom koji je Hauser nedavno podijelio na Instagramu. U njemu su se isticali ruski simboli i boje zastave, uz kadrove Moskve u pozadini, dok je izvodio poznatu rusku narodnu pjesmu ''Kalinka''.

Objava je izazvala niz negativnih reakcija među njegovim pratiteljima, a posebno oštre osude stigle su od Ukrajinaca koji prate njegove profile. Sporni video dio je Hauserova projekta ''Music Unites the World'', u kojem u svakom videu izvodi poznatu melodiju iz druge zemlje. U sklopu tog projekta već je predstavio glazbu iz brojnih država.

Kada je koncert u Vilniusu najavljen, organizatori su istaknuli da Hauser planira izvesti i jednu litavsku pjesmu. Ipak, video s ruskom tematikom ubrzo je izazvao kontroverze na društvenim mrežama, a situaciju nisu smirile ni kasnije objave u kojima je izveo ukrajinsku i litavsku skladbu.

Unatoč pokušaju da ublaži reakcije, kritike su se nastavile nizati, što je na kraju navodno dovelo i do odluke o otkazivanju koncerta.

''Užasno'', ''Zašto si to napravio'', ''Vrijeme je da te prestanem pratiti'', ''Jako sam razočarana'', ''Ovo zapravo nije zanimljivo'', ''Odmah ga prestajem pratiti'', ''Jesi li ozbiljan?'', dio je komentara s Instagrama.

