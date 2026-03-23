Stoka završio na hitnoj operaciji, fotografijom se javio iz bolnice

Reper Marin Ivanović Stoka iznenadio je fanove viješću o neplaniranoj operaciji, zbog koje je morao otkazati rasprodanu izvedbu svoje predstave u Zagrebu.

Reper Marin Ivanović Stoka završio je na neplaniranoj operaciji, zbog čega je bio primoran otkazati izvedbu svoje popularne predstave ''Stara škola kreka'', koja se trebala održati 24. ožujka u zagrebačkoj Scenoteci.

Vijest je objavljena na njegovu službenom profilu na Instagramu, gdje je upućena i obavijest javnosti. Detalji o samoj operaciji zasad nisu poznati.

Marin Ivanović Stoka

''Zbog odlaska na neplaniranu operaciju ovog vikenda primorani smo otkazati rasprodanu izvedbu 'Stara škola kreka' koja se trebala održati 24. 3. od 20:00 u zagrebačkoj Scenoteci. Sve ostale predstave se održavaju po planu'', stoji u objavi.

Organizatori su istaknuli kako će svi gledatelji dobiti povrat novca za kupljene ulaznice, a publiku su ujedno informirali i o novim terminima izvedbi. Predstava ''Stara škola kreka'' ponovno će se moći pogledati 28. travnja, 28. svibnja i 12. lipnja.

Podsjetimo, riječ je o jednoj od najtraženijih predstava na domaćoj sceni, koja redovito puni dvorane, pa ne čudi da je i ova izvedba bila unaprijed rasprodana.

Marin Ivanović Stoka

Na objavi se u pozadini vidi i Stokina fotografija iz bolničkog kreveta.

Podsjetimo, Stoka je u nedavnom intervjuu progovorio o svojoj ovisnosti. Prisjetio se i svoje dugogodišnje borbe s ovisnošću o ecstasyju i opisao kako je taj proces izgledao. Više čitajte OVDJE.

Marin Ivanović Stoka

