Stoka završio na hitnoj operaciji, fotografijom se javio iz bolnice

Reper Marin Ivanović Stoka iznenadio je fanove viješću o neplaniranoj operaciji, zbog koje je morao otkazati rasprodanu izvedbu svoje predstave u Zagrebu.
Reper Marin Ivanović Stoka završio je na neplaniranoj operaciji, zbog čega je bio primoran otkazati izvedbu svoje popularne predstave ''Stara škola kreka'', koja se trebala održati 24. ožujka u zagrebačkoj Scenoteci.
Vijest je objavljena na njegovu službenom profilu na Instagramu, gdje je upućena i obavijest javnosti. Detalji o samoj operaciji zasad nisu poznati.
Marin Ivanović Stoka Foto: Bozo Radic / CROPIX
''Zbog odlaska na neplaniranu operaciju ovog vikenda primorani smo otkazati rasprodanu izvedbu 'Stara škola kreka' koja se trebala održati 24. 3. od 20:00 u zagrebačkoj Scenoteci. Sve ostale predstave se održavaju po planu'', stoji u objavi.
Organizatori su istaknuli kako će svi gledatelji dobiti povrat novca za kupljene ulaznice, a publiku su ujedno informirali i o novim terminima izvedbi. Predstava ''Stara škola kreka'' ponovno će se moći pogledati 28. travnja, 28. svibnja i 12. lipnja.
Podsjetimo, riječ je o jednoj od najtraženijih predstava na domaćoj sceni, koja redovito puni dvorane, pa ne čudi da je i ova izvedba bila unaprijed rasprodana.
Marin Ivanović Stoka Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Na objavi se u pozadini vidi i Stokina fotografija iz bolničkog kreveta.
Podsjetimo, Stoka je u nedavnom intervjuu progovorio o svojoj ovisnosti. Prisjetio se i svoje dugogodišnje borbe s ovisnošću o ecstasyju i opisao kako je taj proces izgledao. Više čitajte OVDJE.
Marin Ivanović Stoka - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX
