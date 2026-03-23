Naša plesačica i influencerica ostvarila veliki životni cilj: ''Ne mogu vjerovati da ovo napokon izgovaram...''

Hrvatska plesačica i influencerica Brita Bobetić ima veliki razlog za slavlje na društvenim mrežama pohvalila se kako je ostvarila jedan od svojih najvećih životnih ciljeva.

Hrvatska plesačica i influencerica Brita Bobetić podijelila je sa svojim pratiteljima veliku i emotivnu vijest – postala je vlasnica svog prvog stana. Sretne trenutke obilježila je objavom na Instagramu, gdje je otvoreno progovorila o putu koji ju je doveo do ovog uspjeha te proslavila uz šampanjac.

''Ne mogu vjerovati da ovo napokon izgovaram… ali KUPILA SAM STAN. Sama. Svoj prvi'', napisala je Brita, ne skrivajući uzbuđenje i ponos.

Istaknula je kako iza ovog ostvarenja stoje godine truda, rada i odricanja, ali i brojni trenuci sumnje. Ipak, kako kaže, ključ je bio ustrajati i vjerovati u sebe.

''Sav trud, rad, odricanja i oni tihi trenuci kad sam sumnjala u sve – isplatili su se. I toliko sam ponosna. Najviše na to što nikad nisam prestala vjerovati'', poručila je.

Brita nije skrivala ni da je put do vlastitog doma bio izazovan. Stan je kupila krajem 2025. godine, nakon čak dvije godine intenzivne potrage tijekom koje nije bila spremna pristati na kompromise.

''Imala sam jasne i poprilično komplicirane uvjete i nikako nisam bila spremna na kompromis'', otkrila je, dodajući kako je pravi stan pronašla gotovo slučajno, zahvaljujući preporuci agenta.

Posebno je naglasila važnu ulogu arhitektice Kim Pavlić, koja joj je, kako kaže, bila velika podrška tijekom cijelog procesa.

''Ja se ne razumijem u gradnju, podove, stropove, keramiku… ali imam nju. I to mi daje takav mir'', napisala je, oduševljeno opisavši trenutak kada je vidjela prvi render buduće kupaonice.

Stan je još uvijek u izgradnji, no Brita već planira dijeliti svaki korak uređenja sa svojim pratiteljima kroz novi serijal koji je nazvala Brita’s new crib.

''Od praznog prostora do doma. Jesmo li spremni?'', poručila je na kraju.

Sudeći po reakcijama pratitelja, nema sumnje da će ovaj novi životni projekt izazvati veliki interes.

