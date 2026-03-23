Tko je fatalna supruga slovenskog premijera? Od njega je mlađa 19 godina i nije tipična žena političara

U Sloveniji su u tijeku tijesni parlamentarni izbori, a uz političku scenu veliku pažnju ponovno privlači i supruga aktualnog premijera Roberta Goloba – Tina Gaber Golob.

Par se u javnosti zajedno počeo pojavljivati u veljači 2023. godine, a sudbonosno ''da'' izgovorio je u rujnu ove godine u Vili Tartini u Strunjanu, na jadranskoj obali između Izole i Pirana.

Vjenčanje je, u ulozi matičara, predvodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, kako je tada izvijestila slovenska novinska agencija STA.

Fatalna Tina rođena je 9. svibnja 1986. godine, a po struci je sociologinja, diplomirala je na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani.

Tina se prvi put proslavila 2007. godine kada je osvojila titulu Miss Hawaiian Tropic Slovenije. Iste godine čitatelji slovenskih magazina "Nova" i "Lea" izabrali su je za Miss Nova. Ubrzo se počela pojavljivati na televiziji i okušala se u voditeljskom poslu, a među projektima koje je vodila posebno se ističe popularni show Exatlon Slovenija.

Osim u medijima i modnoj industriji, Tina je izgradila prepoznatljiv imidž kroz angažman u zaštiti prava životinja i promicanju veganskog načina života. Bila je registrirana lobistica pri Komisiji za sprečavanje korupcije (KPK), a na društvenim mrežama i vlastitom podcastu otvoreno progovara o društvenim temama, uključujući nasilje u obitelji, seksualno zlostavljanje i prava djece.

S više od 37 tisuća pratitelja na Instagramu, angažmanom na društveno važnim temama i autentičnim pristupom, Tina je postala jedna od najutjecajnijih žena u Sloveniji.

Golob iza sebe ima dugogodišnji brak iz kojeg ima troje djece, a 19 godina mlađu Tinu kao svoju novu partnericu je predstavio 2023. godine.

