Modna petica! Lijepa supruga slovenskog premijera ukrala svu pažnju na biralištu

Tina Gaber i premijer Robert Golob zajedno su izašli na nikad neizvjesnije parlamentarne izbore u Sloveniji.

U Sloveniji su održani parlamentarni izbori koji su ove godine izazvali veliko zanimanje javnosti, s obzirom na napetu političku utrku i neizvjesne prognoze o konačnom ishodu.

Aktualni premijer Robert Golob i njegova stranka suočavaju se s izazovima i konkurencijom drugih političkih opcija, dok analitičari ističu kako bi rezultat mogao biti tijesan, uz moguće preslagivanje političke scene nakon izbora. Upravo zato izlazak na birališta privukao je posebnu pažnju, a među građanima koji su obavili svoju građansku dužnost bili su i Golob te njegova supruga Tina Gaber.

Par koji već neko vrijeme plijeni pažnju javnosti pojavio se zajedno, potvrđujući koliko su povezani i u privatnom i u javnom životu. Njihova ljubavna priča započela je prije nekoliko godina, a upoznali su se preko Tinine sestre, koja je bila Golobova suradnica. Iskra među njima pojavila se postupno, kroz razgovore i zajedničke vrijednosti, osobito želju da pozitivno utječu na društvo.

Gaber je javnosti poznata još od 2008. godine kada je osvojila titulu Miss Hawaiian Tropic Slovenije, nakon čega je gradila karijeru u modelingu i medijima te radila kao televizijska voditeljica. Danas je aktivna kao influencerica i ekološka aktivistica, posebno angažirana u zaštiti životinja i prirode.

Golob iza sebe ima dugogodišnji brak iz kojeg ima troje djece, a 19 godina mlađu Tinu kao svoju novu partnericu je predstavio 2023. godine.

Njihov odnos dodatno je zaintrigirao javnost kada su se vjenčali na intimnoj ceremoniji na slovenskoj obali, a od tada se često zajedno pojavljuju na važnim događanjima, poput ovih izbora, gdje su još jednom pokazali zajedništvo i podršku.

