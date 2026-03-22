Naš influencer obilježio godinu dana otkako se papirima vezao za osobu svog života

Marko Vuletić na Instagramu je podijelio fotogaleriju kojom je proslavio godinu dana životnog partnerstva s partnerom Bogoljubom.

Influencer Marko Vuletić obilježio je posebnu godišnjicu u svom životu – godinu dana otkako je sa svojim partnerom Bogoljubom sklopio životno partnerstvo.

Tim povodom na Instagramu je podijelio emotivnu fotogaleriju i dirljive riječi kojima je još jednom pokazao koliko mu njihov odnos znači.

"Godina dana otkako sam se papirima vezao za najbolju osobu svog života. Mir koji imam uz svog Bogija ne znam riječima opisati. Hvala ti na mogućnosti da živim punim plućima", napisao je Marko uz fotografije koje odišu ljubavlju i bliskošću.

Njegov partner Bogoljub, kojeg od milja zove Bogi, dolazi iz Kruševca u Srbiji, a danas živi s Markom u Zagrebu. Par je svoju vezu ozakonio prošle godine, a između njih postoji razlika od 12 godina, iako često ističu da se ona u svakodnevnom životu gotovo i ne osjeti.

Par se upoznao zbog posla.

''Bogi je zapravo u prošlosti bio moj klijent. Radio je u Srbiji, mi smo zajedno otišli na jedno putovanje, točnije u Ganu, koje ste vi gledali na društvenim mrežama i u tom trenutku smo zapravo on i ja kliknuli i krenuli u ovaj odnos'', rekao je Marko.

Jednom prilikom Marko je otkrio planiraju li djecu.

"Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: "Di su ti tate, pe*eri?" Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome", poručio je Marko, dodavši: "Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu."

Njihova priča privukla je veliku pažnju javnosti upravo zbog iskrenosti i otvorenosti kojom govore o svom odnosu, ali i zbog pozitivne energije kojom inspiriraju svoje pratitelje. Marko je više puta naglasio kako uz Bogoljuba ima osjećaj stabilnosti i mira, što je potvrdio i ovom objavom.

