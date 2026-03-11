Bila je uz njega kad mu je dijagnosticirana teška bolest, a njihova priča i danas inspirira

Michael J. Fox i Tracy Pollan upoznali su se na setu serije "Family Ties" i kroz gotovo četiri desetljeća braka ostali jedno drugome najveća podrška, posebno nakon njegove dijagnoze Parkinsonove bolesti.

U Hollywoodu, gdje veze često ne traju dugo, priča o Michaelu J. Foxu i Tracy Pollan jedna je od najdugovječnijih i najinspirativnijih. Njihova ljubav započela je na televizijskom setu, prošla kroz ogromnu slavu, tešku zdravstvenu dijagnozu i desetljeća zajedničkog života, a danas su i dalje zajedno.

Upoznali su se sredinom 80-ih godina na snimanju popularnog sitcoma "Family Ties". U seriji je Tracy glumila djevojku lika Alexa P. Keatona kojeg je tumačio Fox, no tada još nisu započeli vezu.

U tom razdoblju Fox je već bio velika televizijska zvijezda zahvaljujući ulozi u "Family Ties", a ubrzo je postao globalno poznat i kao Marty McFly u kultnoj trilogiji "Povratak u budućnost".

Pollan je također gradila glumačku karijeru na televiziji i filmu te se pojavljivala u nekoliko popularnih projekata 80-ih.

Njihova se ljubavna priča zapravo razvila tek nekoliko godina kasnije, kada su se ponovno susreli na snimanju filma "Bright Lights, Big City" (1987.). Tada su među njima planule prave iskre i započeli su vezu, koja se razvijala toliko brzo, da su se vjenčali 16. srpnja 1988. godine u Vermontu.

U to vrijeme činilo se da zajedno grade savršen život dok je Foxova karijera bila na vrhuncu i dok je bio jedan od najtraženijih mladih glumaca u Hollywoodu, no samo nekoliko godina nakon vjenčanja njihov se život dramatično promijenio.

Godine 1991., kada je imao samo 29 godina, Foxu je dijagnosticirana Parkinsonova bolest ranog početka, progresivna neurološka bolest koja utječe na kretanje i za koju još uvijek ne postoji lijek. Dijagnoza ga je u početku ispunila strahom, a priznao je i da je pomislio kako bi ga supruga mogla napustiti zbog bolesti.

No Pollan je učinila upravo suprotno. Ostala je uz njega i postala njegov najveći oslonac, pomažući mu da se nosi s bolešću i nastavi živjeti što normalnije.

Unatoč velikim izazovima, par je zajedno odgojio četvero djece: sina Sama (1989.), blizanke Aquinnah i Schuyler (1995.) i kćer Esmé (2001.). Dok je Fox nastavljao glumačku karijeru, istovremeno se morao nositi i sa simptomima bolesti koji su s vremenom postajali sve izraženiji. Na kraju ga je Parkinsonova bolest prisilila da se postupno povuče iz brojnih glumačkih projekata.

Ipak, dijagnoza je Foxu dala i novu svrhu. Godine 2000. osnovao je Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, koja je danas jedna od najvažnijih organizacija na svijetu posvećenih istraživanju Parkinsonove bolesti. Kroz svoj rad postao je jedan od najvidljivijih zagovornika pronalaska lijeka, a njegova zaklada prikupila je milijarde dolara za znanstvena istraživanja.

Kroz sve te godine neizvjesnosti, liječenja i promjena životnog stila Pollan je ostala uz njega, a Fox je često isticao da je upravo njezina podrška bila ključna za njegov optimizam i snagu.

Danas, gotovo četiri desetljeća nakon upoznavanja, Michael J. Fox i Tracy Pollan i dalje su zajedno te se smatraju jednim od najstabilnijih i najinspirativnijih parova u Hollywoodu. Njihova priča pokazuje da prava ljubav može izdržati i najveće životne izazove.

