Rođena je kao muškarac, a danas je jedno od glavnih lica kontroverzne hit-serije

Hunter Schafer posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica nove holivudske generacije, a osim glumačkog talenta i modnih izdanja pažnju javnosti privlači i njezina životna priča o tranziciji, identitetu i borbi za prava transosoba.

Jedna od najvećih zvijezda serije ''Euforia'' Hunter Schafer ponovno je privukla ogromnu pažnju na ovogodišnjoj Met Gali, gdje se pojavila u upečatljivoj Pradinoj kreaciji inspiriranoj umjetničkim djelima Gustava Klimta.

Modni kritičari njezin su izgled opisali kao jedan od najnježnijih i najartističkijih outfita večeri, a posebno su se istaknuli detalji poput velikog mašnastog ukrasa u kosi i romantične siluete haljine.

Hunter Schafer - 5 Foto: Profimedia

Hunter Schafer - 4 Foto: Profimedia

Hunter Schafer - 7 Foto: Profimedia

Hunter Schafer danas je poznata kao glumica, model i LGBTQ+ aktivistica, no prije svjetske slave prošla je vrlo javno i emotivno razdoblje tranzicije. Rođena je 1998. godine u New Jerseyju, a odrasla je u Sjevernoj Karolini. Dodijeljen joj je muški spol pri rođenju, no još tijekom djetinjstva počela je osjećati da se identificira kao djevojka.

Hunter Schafer - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Romantični bijeg Matije Cveka i samozatajne supruge: ''Hranjenje i ljubovanje...''

Galerija 6 6 6 6 6

Kasnije je otvoreno govorila kako je tranzicija započela u tinejdžerskim godinama te da joj je podrška obitelji bila izuzetno važna.

Već sa 17 godina postala je jedno od najpoznatijih mladih translica u SAD-u nakon što je sudjelovala u tužbi protiv kontroverznog zakona kojim se transosobama pokušalo ograničiti korištenje javnih toaleta prema rodnom identitetu. Upravo joj je taj aktivizam otvorio vrata modnog svijeta i donio mjesto na Teen Vogue listi najutjecajnijih mladih osoba.

Hunter Schafer - 10 Foto: Profimedia

Hunter Schafer - 9 Foto: Profimedia

Prije glume Hunter je gradila karijeru modela te je nosila revije i kampanje za Pradu, Mugler, Dior, Gucci i brojne druge luksuzne modne kuće. Planirala je studirati modni dizajn u Londonu, no život joj se potpuno promijenio nakon što je dobila ulogu Jules Vaughn u hit-seriji ''Euforija''. Lik transrodne tinejdžerice Jules vrlo je brzo postao jedan od najvažnijih i najhvaljenijih prikaza transosoba u modernim televizijskim serijama.

Hunter Schafer - 8 Foto: Profimedia

Hunter Schafer - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zgodna brineta iz našeg showa, koja je razvalila Rozgin hit? Ovo joj nije prvi put na Novoj TV

Iako je godinama otvoreno govorila o svom trans identitetu, posljednjih godina sve češće naglašava da ne želi da ju javnost definira isključivo kroz tranziciju.

Osim u ''Euforiji'', gledali smo je i u filmu ''Igre gladi: Balada pjevica i zmija'', hororu ''Cuckoo'' te filmu ''Vrste ljubaznosti'', a posljednjih mjeseci sve se više spominje i kao favoritkinja za ulogu princeze Zelde u nadolazećoj filmskoj adaptaciji popularne videoigre.

Hunter Schafer - 6 Foto: Profimedia

Hunter Schafer - 11 Foto: Profimedia

Hunter Schafer - 1 Foto: Profimedia

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Jedan viralni video proslavio ju je preko noći: Tko je influencerica koja je viđena s vječnim zavodnikom?

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Plavooka zavodnica u bikiniju izgleda nestvarno, ovakvu figuru nije moguće ignorirati

Pogledaji ovo Celebrity Škoro prvi put o bliskom susretu sa smrću prošle godine: ''Liječnici su mi spasili život''