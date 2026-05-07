Simona Mijoković razveselila pratitelje novom objavom: "To će sigurno biti top"

Simona Mijoković organizira hodočašće u Međugorje, a posebnost ovogodišnjeg putovanja bit će smještaj u kući međugorske vidjelice Marije Pavlović-Lunetti i zajednička molitva s njom.

Simona Mijoković oduševila je svoje pratitelje objavom na Facebooku, kojom je najavila novo putovanje.

Kako je napisala, ponovno organizira hodočašće u Međugorje, a ove godine riječ je o petom putovanju koje priprema u posljednjih sedam godina. Bivša manekenka i danas poznata vjernica detalje je podijelila na svom Facebook profilu, gdje je otkrila kako će se hodočašće održati od 3. do 7. lipnja 2026., tijekom produženog vikenda za blagdan Tijelova.

"Poslije četiri uspješna hodočašća u zadnjih sedam godina, udijeljena mi je milost od Gospodina Isusa da i ove godine organiziram evo već peto hodočašće u Međugorje", napisala je Simona.

Polazak je organiziran iz Zagreba i Velike Gorice u večernjim satima 3. lipnja, a hodočasnike očekuje trodnevni boravak u Međugorju, a posebnost ovogodišnjeg putovanja, kako je istaknula, jest smještaj u hotelu koji se nalazi u sklopu kuće međugorske vidjelice Marije Pavlović-Lunetti.

Simona je otkrila kako će sudionici imati priliku zajedno moliti s vidjelicom te prisustvovati ukazanju, a nada se i njezinom osobnom svjedočanstvu.

Ova objava razveselila je njezine pratitelje.

"To će sigurno bit top", "O kad bih barem mogla", "Žarko želim ići i veselim se tako divnom društvu", "Ajme plakat ću. Išla bih, a ne mogu", komentirali su joj pratitelji.

Simona Mijoković posljednjih godina često javno govori o vjeri i duhovnosti, a Međugorje je za nju već dugo jedno od najvažnijih mjesta molitve i osobnog mira.

