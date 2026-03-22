Misterij nestale majke slavne voditeljice ne jenjava: Ključna noć i dalje bez odgovora

Obitelj Nancy Guthrie uputila je novi apel javnosti dok istraga njezine otmice i dalje traje bez osumnjičenih, uz povećane nagrade i dodatne napore policije i FBI-a.

Istraga nestanka 84-godišnje Nancy Guthrie, majke novinarke i voditeljice Savannah Guthrie, koja je početkom veljače nestala iz svog doma u Arizoni, i dalje traje, a njezina obitelj sada je uputila novi, emotivan apel javnosti u nadi da će netko pomoći u rasvjetljavanju slučaja.

Povodom 50 dana od njezinog nestanka, u posebnoj emisiji lokalne televizije KVOA, obitelj je pozvala građane Tucsona i šire zajednice južne Arizone da se ponovno pokušaju prisjetiti nekih tragova, posebno fokusirajući se na noć 31. siječnja i rano jutro 1. veljače, kada istražitelji vjeruju da je Nancy oteta iz vlastitog doma.

Naglasili su kako vjeruju da netko sigurno nešto zna, čak i ako toga možda nije svjestan.

"Nedostaje nam svakim dahom i ne možemo biti u miru dok se ne vrati kući", poručili su, ističući kako im je jedini cilj pronaći je i dostojno se oprostiti.

Policija vjeruje da je Nancy odvedena protiv svoje volje, a dodatnu sumnju izaziva snimka nadzornih kamera koja prikazuje maskiranog muškarca ispred njezinih vrata u noći nestanka. Unatoč tome, identitet osobe i dalje nije poznat, a osumnjičenik još nije službeno imenovan.

Šerif okruga Pima Chris Nanos izjavio je kako vjeruje da zna motiv otmice, no detalje nije otkrio. U međuvremenu, istražitelji su od susjeda zatražili dodatne snimke nadzornih kamera za određene datume u siječnju, iako zasad nije jasno zašto su ti dani ključni za istragu, koja je dodatno opterećena kritikama na račun policije, nakon što se doznalo da zrakoplov opremljen termalnim kamerama nije odmah korišten u potrazi, navodno zbog nedostatka kvalificiranih pilota.

U potragu se uključio i FBI, koji nudi nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do pronalaska Nancy ili uhićenja odgovornih, dok njezina obitelj nudi čak milijun dolara nagrade. U međuvremenu, Savannah Guthrie je još uvijek odsutna iz emisije "Today", za koju se trebala javljati iz Milana povodom Zimskih olimpijskih igara.

Provjeravali su se i osumnjičenici.

