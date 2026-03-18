Skandal iza kulisa moći: Kako je jedna žena zamalo uništila kraljevsku obitelj?

Odnos kraljice Juliane i iscjeliteljice Greet Hofmans prerastao je iz pokušaja liječenja u ozbiljan skandal koji je podijelio dvor i gotovo izazvao krizu nizozemske monarhije.
Jedan od najbizarnijih odnosa u modernoj povijesti europskih kraljevskih obitelji dogodio se iza zatvorenih vrata nizozemskog dvora – između kraljice Juliane i kontroverzne iscjeliteljice Greet Hofmans, žene koju su mnogi nazivali nizozemskim Rasputinom.
Priča započinje iz majčinske boli. Juliana je 1947. rodila kćer Christinu s teškim problemima s vidom, uzrokovanim rubeolom tijekom trudnoće. Očajna i razočarana klasičnom medicinom, kraljica se okrenula alternativnim metodama liječenja.
Tako je 1948. na dvor stigla Greet Hofmans – samoprozvana iscjeliteljica koja je tvrdila da liječi polaganjem ruku. Ono što je počelo kao pokušaj pomoći djetetu, brzo je preraslo u dubok i intenzivan odnos. Hofmans nije ostala samo liječnica – postala je Julianina duhovna vodilja, savjetnica i osoba od povjerenja.
S vremenom je njezin utjecaj narastao do te mjere da je počela oblikovati kraljičine stavove o vjeri, politici i društvu. Posebno je zagovarala radikalni pacifizam, što je u jeku Hladnog rata izazvalo ozbiljnu zabrinutost.
Kako je Hofmansin utjecaj rastao, tako se i kraljevski dvor počeo raspadati iznutra. Jedan krug ljudi podržavao je kraljicu i njezinu novu duhovnu orijentaciju, dok je drugi – predvođen princem Bernhardom – bio oštro protiv. Napetosti su bile toliko velike da se počelo govoriti o mogućem razvodu kraljevskog para, ali i o ustavnoj krizi.
Godine 1956. njemački časopis Der Spiegel objavio je detalje afere i time izazvao međunarodni skandal. Javnost je bila šokirana – kraljica jedne države navodno je bila pod snažnim utjecajem žene bez ikakvog formalnog položaja.
Kritike su bile nemilosrdne. Hofmans su nazivali manipulatoricom i fanatikinjom, dok je Juliana optuživana da ugrožava stabilnost monarhije.
Kriza je bila toliko ozbiljna da je formirana posebna komisija koja je istražila situaciju. Konačna odluka bila je jasna – Greet Hofmans morala je napustiti dvor. Iako Juliana nije lako prihvatila taj rasplet, politički pritisak bio je prejak. Kontakt između njih dviju je prekinut, a kraljevski dvor reorganiziran.
Monarhija je preživjela, ali afera je ostavila duboke ožiljke. Julianin ugled bio je narušen, a odnos s princem Bernhardom trajno promijenjen.
Danas se ova epizoda smatra jednim od najneobičnijih trenutaka u povijesti europskih kraljevskih kuća – upozorenjem koliko daleko može otići spoj osobne ranjivosti i nekontroliranog utjecaja iza kulisa moći.
Priča o Juliani i Hofmans i dalje fascinira jer pokazuje da ni kraljevski status ne štiti od ljudskih slabosti – i da ponekad najveće krize ne dolaze iz politike, već iz osobnih odnosa.
