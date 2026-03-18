Tko je misteriozni muškarac? Osramoćena influencerica snimljena u romantičnoj šetnji

Nakon prekida s bogatim nasljednikom, Chiara Ferragni u vezi je s kolumbijskim poduzetnikom s talijanskom adresom.

Nedugo nakon što je talijansko pravosuđe odustalo od sudskog procesa zbog financijske prijevare u slučaju Balocco, talijanska influencerica i poduzetnica Chiara Ferragni ponovno je pronašla ljubav, a vijest o njezinoj novoj vezi brzo je odjeknula u javnosti nakon što su objavljene prve fotografije para.

Nakon razvoda od repera Fedeza i veze s bogatim nasljednikom Giovannijem Tronchettijem Proverom, koja je završila krajem 2025., Ferragni je očito okrenula novu stranicu. Njezin novi partner je José Hernandez, menadžer kolumbijskog podrijetla koji radi za multinacionalnu kompaniju.

Par je prvi put snimljen zajedno u Milanu, gdje su prošetali parkom u društvu njezinog psa Palome. Fotografije su izazvale veliku pažnju, a dodatno su potaknule interes javnosti jer su zabilježile i njegov susret s Chiarinom majkom, spisateljicom Marinom Di Guardo.

Prema pisanju talijanskih medija, Ferragni i Hernandez upoznali su se u Kolumbiji, točnije u Cartageni, gdje je influencerica boravila tijekom božićnih blagdana. S njom su tada bili i sestra Valentina te prijatelji, a upravo je to putovanje, čini se, označilo početak njihove veze.

Za razliku od Chiare, Hernandez nije dio svijeta slavnih i vrlo je diskretan kada je riječ o privatnom životu. Nije aktivan na društvenim mrežama, a karijeru je izgradio u poslovnom sektoru. Diplomirao je industrijsko inženjerstvo u Kolumbiji, nakon čega se 2014. preselio u Italiju gdje je završio master na Politehničkom sveučilištu u Milanu. Danas radi kao menadžer u međunarodnoj kompaniji.

Iako Ferragni nije službeno komentirala novu romansu, mediji najavljuju i fotografije poljupca koje dodatno potvrđuju da je riječ o ozbiljnoj vezi.

Njezino pojavljivanje na Pariškom tjednu mode, gdje je zablistala na revijama, samo je dodatno pojačalo interes javnosti za njezin privatni život.

Nakon burnog razdoblja u kojem se borila s talijanskim pravosuđem, uništenjem medijskog imidža, kraja medijski eksponiranog braka, čini se da Chiara Ferragni sada bira mirniji i privatniji odnos, daleko od reflektora.

