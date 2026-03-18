Sjećate se zavodljivog vrtlara iz Kućanica? Nakon 20 godina otkrio zašto je samo nestao

Jesse Metcalfe, koji se proslavio ulogama u serijama "Strasti" i "Kućanice", otkrio je da je iz potonje dobio otkaz.

Jesse Metcalfe jedno je od onih lica koja su obilježila televiziju 2000-ih, a i danas ga publika pamti po ulozi zavodljivog vrtlara u hit seriji "Kućanice". Međutim, njegova gaža u popularnoj seriji Marca Cherryja brzo je završila, a prvi puta u 20 godina otkrio je što se dogodilo.

"Dobio sam otkaz iz 'Kućanica'. Nakon prve sezone nisu znali kamo dalje s mojom pričom", otkrio je Metcalfe u podcastu "Not Skinny But Not Fat", dodavši kako mu je producent objasnio kako se serija fokusira na glavne ženske zvijezde. Iako se vraćao povremeno, njegov John Rowland više nije bio među glavnim likovima.

Jesse Eden Metcalfe rođen je 1978. u Kaliforniji, a odrastao je u Connecticutu. Već u mladosti pokazivao je interes za glumu, no njegov put do uspjeha nije bio trenutan. Prve ozbiljnije prilike dobio je krajem devedesetih, kada je počeo graditi karijeru kroz televizijske projekte i sapunice.

Širu prepoznatljivost stekao je ulogom Miguela Lopeza-Fitzgeralda u popularnoj sapunici "Strasti" (Passions), gdje je glumio od 1999. do 2004. Ta mu je uloga otvorila vrata Hollywooda i donijela prvu veliku bazu obožavatelja. Pravi globalni uspjeh došao je s ulogom Johna Rowlanda u seriji "Kućanice" (Desperate Housewives), gdje je glumio mladog vrtlara u aferi s likom Eve Longorije.

Nakon odlaska iz "Kućanica", Metcalfe se okrenuo filmu. Već tada je dobio glavnu ulogu u teen hitu "John Tucker Must Die", što mu je otvorilo vrata filmske industrije.

Uslijedile su uloge u filmovima i serijama poput "Chesapeake Shores" i "Dallas" (novija verzija serije). Iako nikada nije dosegnuo status najvećih holivudskih zvijezda, zadržao je stabilnu karijeru i kontinuirano radio.

Metcalfe je tijekom godina bio povezivan s nekoliko poznatih žena, no danas je u vezi s Helene Immel, poznatom pod umjetničkim imenom Lenachka. Par je zajedno više od dvije godine, a glumac ne skriva zadovoljstvo: "Imao sam puno sreće u ljubavi, ali ova je najbolja."

Zanimljivo, ističe kako nikada nije birao partnerice zbog karijere, već mu je važnija iskrena povezanost.

Danas, u 40-ima, Jesse Metcalfe i dalje je aktivan u industriji zabave. Povremeno se pojavljuje u filmovima i serijama, a publika ga i dalje rado prati zahvaljujući njegovom prepoznatljivom šarmu.

Iako je njegov put obilježen i neplaniranim zaokretima poput odlaska iz Kućanica, Metcalfe je dokaz da jedna uloga može obilježiti karijeru – ali ne i definirati njezin kraj.

