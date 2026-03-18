Stare fotografije sve govore: Mnogi ne znaju kakva je prirodna ljepotica nekad ova žena bila!

Pojavljivanje Donatelle Versace na afterpartyju nakon Oscara izazvalo je brojne reakcije, dok jedni hvale stil, drugi komentiraju njezin izgled.

Donatella Versace pojavila se na glamuroznom afterpartyju nakon dodjele Oscara i, očekivano, ponovno privukla veliku pažnju fotografa i modnih kritičara.

Legendarna talijanska dizajnerica stigla je na jednu od najprestižnijih zabava večeri, onu u organizaciji Vanity Faira, koja svake godine okuplja najveća imena iz svijeta filma i mode. Kao i uvijek, Donatella je ostala vjerna svom prepoznatljivom glamuroznom stilu, ovoga puta u upečatljivoj zelenoj haljini koja naglašava siluetu.

Ipak, mnogima nije promaknulo kako 70-godišnja dizajnerica sve teže skriva godine. Iako i dalje njeguje prepoznatljiv imidž – dugu plavu kosu, naglašeni make-up i zategnutu figuru – lice i ruke odaju tragove vremena, što je potaknulo brojne komentare na društvenim mrežama.

Zanimljivo je da je Donatella prije samo nekoliko tjedana izazvala potpuno drugačije reakcije. Naime, na Instagramu je objavila fotografije na kojima izgleda znatno mlađe, što je iznenadilo njezine pratitelje i potaknulo rasprave o filterima, retuširanju i estetskim zahvatima.

Donatella više nije ni sjena prirodnoj ljepotici kakva je bila na počecima svoje karijere, a iako je teško procijeniti na koliko je zahvata otad bila, najbolji dokaz za to su njezine stare fotografije. Ono što je do danas jedino ostalo prepoznatljivo njezin su osunčani ten i platinasto plava kosa.

S operacijama je počela 1995. godine, a do 1998. godine njezin se izgled već drastično promijenio. Mediji su je početkom 2000-ih sve češće počeli prozivati zbog operacija, no to je nije zaustavilo. Pretjerano korištenje botoksa, izobličene usne i natečeno lice smjestili su je na sam vrh popisa svjetskih zvijezda koje su se zanijele s estetskim zahvatima.

Njezinu izgledu uvelike je pridonio i buran život koji je vodila, a zbog čestog partijanja te uživanja u alkoholu i drogama imala je i psihičke slomove. Inače, Donatella je modno carstvo naslijedila od svojeg brata Giannija, koji je ubijen 1997. godine.

