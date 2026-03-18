Holivudski san se raspada? Harry i Meghan pred raskidom jednog od najskupljih ugovora

Suradnja Netflixa te princa Harryja i Meghan Markle nalazi se pred mogućim krajem zbog slabih projekata, loše komunikacije i razočaranja unutar kompanije, što glasnogovornik para kategorički odbija.

Suradnja princa Harryja i Meghan Markle s Netflixom, koja je 2020. započela kao jedan od najambicioznijih i najskupljih ugovora u industriji zabave, danas se nalazi pod velikim upitnikom, a sve više znakova upućuje na to da bi se mogla približiti svom kraju.

Kada su nakon odlaska iz kraljevske obitelji potpisali višegodišnji ugovor s Netflixom vrijedan desetke milijuna dolara, očekivanja su bila ogromna. Njihova produkcijska kuća Archewell trebala je stvarati filmove, serije i dokumentarce za globalnu publiku.

Galerija 25 25 25 25 25

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 5 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Afp

I dok je njihov dokumentarac "Harry & Meghan" postao veliki hit, ostatak projekata nije uspio održati taj zamah. Nisu uspjeli realizirati nijedan veći igrani projekt, a brojni planovi – uključujući animirane i filmske projekte – s vremenom su propali ili ostali u fazi razvoja.

Prema izvorima iz industrije, odnos između Sussexa i Netflixa bio je sve samo ne idiličan. Insajderi tvrde da je unutar kompanije zavladalo raspoloženje koje se može sažeti u samo jednu rečenicu.

"Gotovi smo", poručio je izvor za Variety, aludirajući na frustraciju oko suradnje.

Meghan Markle i princ Harry - 8 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Glavni problemi, prema tim navodima, uključuju nedostatak konzistentnog i kvalitetnog sadržaja, slabe rezultate pojedinih projekata, poput lifestyle emisije "With Love, Meghan" te lošu komunikaciju i iznenadne poteze para.

Primjerice, Netflix je navodno bio zatečen intervjuom s Oprah Winfrey, kao i objavom Harryjeve knjige "Rezerva", što je dodatno narušilo povjerenje, iako formalno nije došlo do kršenja ugovora. Poseban udarac partnerstvu bio je i neuspjeh Meghaninog lifestyle brenda "As Ever", koji je Netflix aktivno podržavao. Iako je projekt u početku imao ambiciozne planove, platforma se 2026. službeno povukla iz suradnje, a brend će dalje funkcionirati samostalno.

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Uz to, emisija "With Love, Meghan" nije dobila nastavak u klasičnom formatu, već će eventualno opstati kroz povremene specijale.

Jedan od ključnih trenutaka bio je i kraj originalnog ekskluzivnog ugovora. Umjesto njega, suradnja je svedena na tzv. first-look deal, što znači da Netflix ima pravo prvog uvida u projekte, ali bez obveze produkcije, što se pokazuje kao jasan signal da je partnerstvo značajno oslabjelo.

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 6 Foto: Afp

Osim konkretnih projekata, problem je postao i percepcija para u industriji. Nakon raskida sa Spotifyjem i javnih kritika iz Hollywooda, interes za suradnju s Archewellom dodatno je opao. Istovremeno, neki izvori tvrde da su sastanci s Meghan i Harryjem znali biti izazovni, što je dodatno narušilo odnose unutar Netflixa.

Iako Netflix i dalje javno naglašava da cijeni suradnju s parom, realnost je da se odnos sve više smanjuje i redefinira. Trenutačno su u razvoju tek pojedini projekti, dok Meghan sve više fokus prebacuje na vlastite poslovne pothvate.

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 9 Foto: Afp

Meghan Markle - 4 Foto: Afp

S druge strane, glasnogovornik Meghan Markle za PEOPLE Magazine tvrdi kako navodi iz Varietyja nisu točni već da je njihov ugovor s Netflixom bio ograničen na određene kategorije. Istovremeno, kaže kako je platforma bila upoznata s intervjuom Oprah i odobrila ga, a osporio je i tvrdnju o tome da je Netflix bio zatečen ugovorom i poklapanjem s izlaskom knjige jer je izvorni ugovor dozvolio takve projekte izvan partnerstva.

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Afp

Pitanje koje se sada postavlja u Hollywoodu jest – je li ovo početak konačnog razlaza? Nakon pet i pol godina, velikih očekivanja i još većih izazova, čini se da se “holivudski san” Meghan i Harryja polako pretvara u puno složeniju i neizvjesniju priču.

