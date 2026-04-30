Znate li da je otac Filipa Juričića također naš hvaljeni glumac?

Nakon više od pola stoljeća na kazališnim daskama legendarni hrvatski glumac Pero Juričić oprostio se od kazališta i službeno otišao u mirovinu.

Riječ je o impresivnih 55 godina kontinuiranog rada tijekom kojih je ostavio dubok trag na domaćoj kazališnoj, filmskoj i televizijskoj sceni, a 27. travnja u Slavonskom Brodu u Hrvatskom domu održao je svoju posljednju predstavu nazvanu ''Po istinitom događaju''.

Predstava je autorski projekt, a Juričić je na topao i ljudski način prikazao svoje bogato glumačko i životno iskustvo te priča i glumi duhovite crtice iz svoga glumačkog i privatnog života koje su se zaista dogodile. Taj svoj projekt posvetio je velikom, pomalo zaboravljenom hrvatskom glumcu Ivi Serdaru.

Juričić, rođen 1945. godine, tijekom karijere izgradio je status jednog od prepoznatljivih i cijenjenih glumaca svoje generacije. Diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a publika ga pamti po brojnim ulogama u kazalištu, ali i na malim ekranima.

Osim po bogatoj karijeri, Pero Juričić poznat je i kao otac jednog od najpopularnijih domaćih glumaca mlađe generacije – Filipa Juričića. Filip je očevim stopama krenuo u svijet glume, a njihov odnos često se ističe kao primjer snažne obiteljske povezanosti i profesionalnog nasljeđa.

Zanimljivo je da su otac i sin tijekom godina imali priliku i zajedno surađivati na projektima, što dodatno svjedoči o zajedničkoj strasti prema glumi koja se prenijela s generacije na generaciju.

''Ja sam se rodio u kazalištu. To je bilo zlatno doba Teratra &TD-a, stalno sam dolazio na predstave, zanimalo me sve to iza pozornice. Družio sam se s glumcima, a glumci su malo kao djeca, pa su se zezali da jedan nije došao pa bi mene obukli da ja glumim, a ja sam sve tekstove napamet znao. Ja i danas znam cijeli uvodni govor tatina Hamleta, upijao sam sve kao dijete i najdraži izlazak kao djetetu bio mi je odlazak na probu s tatom. Neke sam predstave gledao po 50 puta… U pubertetu sam htio probati neka druga zanimanja, bilo je tu šareno, ali gluma je bila najbolji izbor jer uz nju mogu biti sve to, i pilot, i kuhar, i ljubavnik, i negativac'', rekao je Filip za naš portal jednom prilikom.

Nezaboravni Perin glas još ćemo, obećao je, slušati u crtićima, reklamama, dokumentarcima, ali s kazalištem se oprostio.

