Kći kultnog detektiva Columba pronađena mrtva u svom domu

Jacqueline Falk, kći slavnog glumca Petera Falka, najpoznatijeg po ulozi kultnog detektiva Columba, preminula je u dobi od 60 godina.

Prema podacima Ureda sudskog medicinskog istražitelja okruga Los Angeles koje prenosi People, Jacqueline je pronađena mrtva u jednoj rezidenciji u Los Angelesu u ponedjeljak, 27. travnja. Kao uzrok smrti navedeno je samoubojstvo, dok je slučaj i dalje otvoren zbog istrage koja je u tijeku.

Jacqueline je bila jedna od dvije posvojene kćeri koje su Peter Falk i njegova prva supruga Alyce Mayo odgojili. Iako je dolazila iz poznate obitelji, Jacqueline je tijekom života uglavnom izbjegavala medijsku pozornost i živjela daleko od očiju javnosti.

Njezin otac, legendarni Peter Falk, preminuo je 2011. godine u 84. godini nakon borbe s Alzheimerovom bolešću i demencijom. Osim po ulozi u seriji "Columbo", ostao je zapamćen i po brojnim filmskim ulogama u ostvarenjima poput "Princeze nevjeste" i "To je ludi, ludi, ludi, ludi svijet". Nakon razvoda od njezine majke Alyce Mayo, Falk se 1977. oženio Sherom Danese, s kojom je ostao u braku do smrti.

Obitelj Falk godinama je bila u fokusu javnosti i zbog pravnih sporova u posljednjim godinama glumčeva života. Jacquelineina sestra Catherine Falk istaknula se kao aktivistica za prava obitelji tvrdeći da joj je bilo otežano održavanje kontakta s ocem tijekom života pod skrbništvom.

Catherine je kasnije zagovarala donošenje tzv. Zakona Petera Falka, kojim bi se zaštitila prava odrasle djece na kontakt i komunikaciju s roditeljima u sličnim situacijama.

Prema navodima organizacije Catherine Falk Organization, sestre su za očevu smrt saznale iz medija i od odvjetnika, a tvrde i da nisu bile obaviještene o njegovu pokopu.

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć. Možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

