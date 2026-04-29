Jeste li gledali Rebelde? Nekad su bili tinejdžerski idoli, ali sudbina ih je odvela različitim smjerovima

"Rebelde" je bio globalni fenomen koji je obilježio generaciju, a glavne zvijezde Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann i Christian Chávez danas vode različite živote.

Početkom 2000-ih malo je koja serija izazvala takvu euforiju kao "Rebelde". Meksička tinejdžerska sapunica nije bila samo još jedna TV priča, bila je fenomen koji je obilježio generaciju.

Galerija 42 42 42 42 42

Uz školu Elite Way, ljubavi, spletke i glazbu, odrasli su milijuni gledatelja, a likovi su postali gotovo stvarni.

U središtu svega bila je grupa mladih buntovnika – Mia, Roberta, Diego, Miguel, Lupita i Giovanni, koje su utjelovili Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni i Christian Chávez. Njihova kemija na ekranu bila je toliko jaka da se prelila i u stvarni život kroz bend RBD, koji je punio dvorane diljem svijeta.

Anahí, nezaboravna Mia Colucci, danas živi daleko mirnijim životom. Nakon ogromne slave povukla se iz glazbe i posvetila obitelji, iako se povremeno vraća projektima koji bude nostalgiju.

Iza reflektora, njezin život obilježili su i teški izazovi. Otvoreno je govorila o borbi s poremećajem prehrane u mladosti, koja je, kako je priznala, umalo završila tragično.

''Godinama sam patila od anoreksije i bulimije koje su me gotovo ubile. Od tog trenutka sve se promijenilo. Vjerovala sam da nisam dovoljna. Stvarno sam to vjerovala'', rekla je svojedobno, piše Hola.

Dulce María, buntovna Roberta, ostala je vjerna glazbi. Izgradila je solo karijeru i često ističe koliko joj je “Rebelde” promijenio život, ali i koliko joj je važno ostati svoja.

Već godinama gradi stabilan obiteljski život s meksičkim producentom Pacom Álvarezom. Par se upoznao prije gotovo deset godina, a svoju su ljubav okrunili brakom 2019. godine na intimnoj ceremoniji.

Maite Perroni, koja je igrala nježnu Lupitu, možda je ostvarila i najstabilniju glumačku karijeru. Danas je jedna od najuspješnijih meksičkih glumica, s brojnim ulogama u popularnim serijama i filmovima.

Iako je profesionalno nizala uspjehe, njezin privatni život često je bio tema medija.

Kasnije je njezin ljubavni život izazvao i kontroverze. Veza s producentom Andrésom Tovarom privukla je veliku pažnju. Maite je svojeg sadašnjeg supruga navodno otela bivšoj prijateljici Claudiji Martin. Claudia je bila s Andresom kad je otkrila njegove poruke s Maite, po kojima se dalo naslutiti da među njima postoji nešto više. Claudia je potom zatražila razvod od svojeg supruga, no Maite je ispričala kako ona nema ništa s time te je molila medije da joj prestanu uništavati ugled. Naglasila je kako joj je drago da su određeni ljudi pokazali svoje pravo lice u toj situaciji, a smatrala je i da iza svega stoje novac i ucjene.

Alfonso Herrera (Miguel) svjesno se distancirao od RBD slave i okrenuo ozbiljnijim glumačkim projektima. Njegove uloge danas često imaju snažniju, dramatičnu notu, a publika ga je pratila i u međunarodnim produkcijama. No, njegova smrt 2023. šokirala je svijet, a više o tome pročitajte OVDJE.

Christopher Uckermann, koji je glumio Diega, nastavio je istraživati glazbu, ali i vlastite kreativne projekte, često izvan mainstreama.

Christian Chávez, karizmatični Giovanni, ostao je blizak glazbi i javnosti, a tijekom godina otvoreno je govorio o osobnim borbama i identitetu, što mu je donijelo dodatno poštovanje publike.

Iako su se njihovi putevi razišli, serija ih i dalje povezuje, koja je ostala simbol mladosti, prvih ljubavi i osjećaja da je sve moguće. Danas, kad se fanovi ponovno okupljaju na koncertima i društvenim mrežama dijele uspomene, jasno je da ova priča nikada nije doista završila.

