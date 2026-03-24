Sjećate se Marichuy? Život nakon serije obilježio joj je ljubavni skandal

Maite Perroni, meksička glumica i pjevačica koju su gledatelji diljem svijeta zavoljeli kroz emotivne uloge u telenovelama, svojom je karijerom i privatnim životom ispisala zanimljivu i inspirativnu životnu priču.

Maite Perroni jedna je od najpoznatijih meksičkih glumica i pjevačica, a domaća publika ju najviše pamti kao Marichuy iz popularne telenovele ''Oprezno s anđelom''. Upravo tom ulogom stekla je veliku popularnost u svijetu, gdje su gledatelji pratili njezinu emotivnu priču i romansu s likom kojeg je tumačio William Levy.

No njezin put prema slavi počeo je ranije. Prve veće korake u karijeri napravila je u hit seriji ''Rebelde'', koja je postala globalni fenomen. Iz te serije nastala je i glazbena grupa RBD, u kojoj je Maite bila jedna od glavnih članica. Grupa je postigla ogroman uspjeh – punila je dvorane, osvajala top liste i stekla milijune fanova diljem svijeta.

Nakon završetka tog projekta, Maite se usmjerila na glumačku karijeru i vrlo brzo postala jedno od najtraženijih lica telenovela. Uloga Marichuy u ''Oprezno s anđelom'' bila je ključna – donijela joj je status jedne od najvoljenijih glumica i učvrstila njezinu popularnost.

Kako su godine prolazile, Maite nije ostala samo u okvirima klasičnih sapunica. Tražila je nove izazove i modernije projekte, pa se okrenula i streaming platformama. Veliku pažnju ponovno je privukla u Netflixovoj seriji ''Dark Desire'', gdje je pokazala drugačiju, zreliju i kompleksniju glumačku stranu. Time je uspjela osvojiti i novu, međunarodnu publiku.

Iako je profesionalno nizala uspjehe, njezin privatni život često je bio tema medija.

Kasnije je njezin ljubavni život izazvao i kontroverze. Veza s producentom Andrésom Tovarom privukla je veliku pažnju. Maite je svojeg sadašnjeg supruga navodno otela bivšoj prijateljici Claudiji Martin. Claudia je bila s Andresom kad je otkrila njegove poruke s Maite, po kojima se dalo naslutiti da među njima postoji nešto više. Claudia je potom zatražila razvod od svojeg supruga, no Maite je ispričala kako ona nema ništa s time te je molila medije da joj prestanu uništavati ugled. Naglasila je kako joj je drago da su određeni ljudi pokazali svoje pravo lice u toj situaciji, a smatrala je i da iza svega stoje novac i ucjene.

Par se naposljetku vjenčao i danas imaju dijete, a Maite često dijeli trenutke obiteljske sreće na društvenim mrežama, pokazujući svoju privatniju, smireniju stranu života.

Maite i Andres sada uživaju u ljubavi, a zajedno imaju kćer.

''Zato što s tobom sve ima smisla. Volim te, ljubavi mog života. Naša obitelj je moje najveće blago'', napisala je za godišnjicu glumica.

Prije njegova, povezivali su je s Levyjem koji je u seriji ''Oprezno s anđelom'' utjelovio Juan Miguela. Sapunica je brzo postala popularna, a onda se počelo šuškati da Maite i William imaju aferu. Perroni je tada bila u vezi s glazbenim producentom Guidom Larisom, a Levy u braku s Elizabeth Gutierrez.

''To je laž. Jako sam tužna što tako slobodno pričaju o tuđim životima kada nemaju pojma o njima'', komentirala je svojedobno glasine Maite.

Danas Maite ima 43 godine i dalje je aktivna i uspješna. Mnogi primjećuju da se gotovo nije promijenila od dana kada je glumila Marichuy, a njezina popularnost i dalje traje.

