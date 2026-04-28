Sjećate se Ashley iz ''Princa iz Bel Aira''? Život joj je obilježila velika tragedija

Tatyana Ali, zvijezda serije Princ iz Bel Aira, od dječje slave izgradila je stabilnu karijeru i obiteljski život, unatoč osobnim tragedijama poput smrti bivšeg dečka.

Za mnoge generacije gledatelja, Tatyana Ali zauvijek će ostati Ashley Banks – najmlađa članica obitelji iz kultne serije "Princ iz Bel Aira".

No njezin život i karijera daleko su kompleksniji od te jedne uloge – uključujući uspjeh, obrazovanje na Harvardu, ali i osobne gubitke koji su je obilježili.

Tatyana Marisol Ali je rođena 24. siječnja 1979. u New Yorku, u multikulturalnoj obitelji – otac joj je podrijetlom iz Trinidada, a majka iz Paname. Već kao dijete pokazivala je talent za nastupanje – s četiri godine počela je pjevati, a ubrzo je dobila priliku pojaviti se u dječjoj emisiji "Sesame Street", čime je praktički započela karijeru.

Sudjelovala je i u showu "Star Search", gdje je osvojila publiku svojim glasom i nastupima.

Prije velikog proboja, Ali je gradila iskustvo kroz televiziju i kazalište, uključujući i produkcije na Broadwayju. No prava prekretnica dolazi 1990. godine, kada dobiva ulogu koja će joj obilježiti život.

Sa samo 11 godina postaje Ashley Banks u hit seriji "Princ iz Bel Aira", koja se emitirala od 1990. do 1996. godine. Uloga najmlađe kćeri bogate obitelji donijela joj je svjetsku popularnost, a publika ju je gledala kako odrasta pred kamerama.

Zanimljivo je da je kroz seriju pokazala i pjevački talent, što ju je kasnije odvelo u glazbenu karijeru.

Nakon završetka serije, Tatyana se okušala i u glazbi. Njezin album "Kiss the Sky" postao je uspješan, a hit singl "Daydreamin'" ušao je u sam vrh američkih top-lista. Istovremeno je nastavila glumačku karijeru, s ulogama u "The Young and the Restless", "Love That Girl!" te brojnim drugim filmovima i TV projektima.

Paralelno s glumačkom i pjevačkom karijerom završila je studij afroameričkih znanosti i politike na Harvardu, čime je postala jedna od rijetkih zvijezda s diplomom visokog sveučilišta.

Jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu vezan je uz bivšeg dečka, glumca Jonathana Brandisa, s kojim je bila u vezi tijekom 90-ih. Brandis, tada velika tinejdžerska zvijezda, tragično je preminuo 2003. godine nakon što je oduzeo vlastiti život, što je duboko potreslo Ali i njezine fanove.

Kasnije je pronašla stabilnost – 2016. udala se za profesora na sveučilištu Stanford Vaughna Rasberryja, s kojim ima dvoje djece.

Jedno vrijeme bila je aktivna i u politici kao glasnogovornica kampanje Baracka Obame tijekom izbora 2008. godine, potpomogavši registraciji novih glasača.

Za razliku od mnogih dječjih zvijezda, Tatyana Ali nije bila često u središtu skandala.

Jedan od rijetkih javnih sporova bio je 2016., kada je tužila Warner Bros. tvrdeći da su iskoristili njezinu ideju za emisiju The Real. Tužba je kasnije odbačena. Također je povremeno bila meta lažnih vijesti, poput nedavne glasine o smrti koja se pokazala kao potpuna izmišljotina.

Tatyana Ali nije samo Ashley Banks – ona je primjer dječje zvijezde koja je uspjela izbjeći tipične zamke slave, izgraditi obrazovanje i karijeru, ali i nositi se s osobnim tragedijama koje su obilježile njezin život.

