Brak pjevača koji dolazi u Zagreb okončala je zloglasna sekta, stroga pravila ženi su branila seksualne odnose

Gotovo tri godine od velikog spektakla u pulskoj Areni talijanska zvijezda Eros Ramazzotti vraća se u Hrvatsku.

Zagreb u utorak očekuje novi koncertni spektakl. U najveću hrvatsku dvoranu Arena Zagreb stiže jedna od najvećih talijanskih zvijezda Eros Ramazzotti u sklopu turneje "Una storia importante World Tour", koja je ranijih dana oduševila publiku u Beogradu i Sofiji.

Time se vraća u Hrvatsku nakon tri godine, kada je nastupio u pulskoj Areni, a prvi put nastupao je u Lijepoj Našoj prije 32 godine, kada je s Jovanottijem održao koncert u Velikoj Gorici.

Kad se danas spomene talijanska glazba, ime Erosa Ramazzottija gotovo je nemoguće zaobići. U više od četiri desetljeća karijere prodao je desetke milijuna albuma, osvojio svjetske pozornice i postao jedan od rijetkih talijanskih izvođača koji je jednako velik u Europi i Latinskoj Americi. A sve je počelo – na Sanremu.

Eros Walter Luciano Ramazzotti rođen je 28. listopada 1963. u rimskoj četvrti Cinecittà. Odrastao je u skromnoj obitelji – majka Raffaella bila je kućanica, a otac Rodolfo, koji je prvi prepoznao njegov talent i poticao ga da svira gitaru, građevinski radnik.

Kao tinejdžer pokušao je upisati glazbeni konzervatorij, no nije primljen. Umjesto formalnog obrazovanja odlučio je graditi vlastiti put nastupajući po rimskim klubovima i šaljući demosnimke diskografskim kućama. Početkom osamdesetih preselio se u Milano, tadašnje središte talijanske diskografije, gdje je započeo ozbiljniji glazbeni put.

Prvi veliki proboj dogodio se 1984. kada je pobijedio u kategoriji "Nuove Proposte" (hrv. Mlade nade) na Sanremu s pjesmom "Terra promessa". Tada je postalo jasno da se pojavio novi, drugačiji glas talijanske pop-scene – emotivan, prepoznatljiv i autentičan.

No ključni trenutak karijere dogodio se dvije godine kasnije. Godine 1986. Ramazzotti se vraća na Sanremo u glavnoj konkurenciji i pobjeđuje s pjesmom "Adesso tu". Ta pobjeda nije bila samo festivalski trofej – bila je to potvrda zvijezde u nastajanju.

"Adesso tu" postao je ogroman hit, a Eros je započeo međunarodnu karijeru. Ubrzo je počeo snimati i na španjolskom jeziku, čime je osvojio golemo tržište Latinske Amerike i Španjolske, što će obilježiti njegovu karijeru.

Tijekom osamdesetih i devedesetih Ramazzotti se etablirao kao jedan od najvažnijih talijanskih izvođača. Njegovi albumi redovito su bili na vrhu ljestvica, a pjesme su postajale evergreeni. Među najvažnijim hitovima izdvajaju se: "Una storia importante", "Adesso tu", "Se bastasse una canzone", "Cose della vita" (u duetu s Tinom Turner u internacionalnoj verziji), "Più bella cosa", "Un'emozione per sempre", "Un'altra te", "L'aurora" i "Fuoco nel fuoco", a suradnje s velikim imenima poput Tine Turner, Cher, Andree Bocellija, Rickyja Martina i Anastacije dodatno su učvrstile njegov međunarodni status.

Procjenjuje se da je tijekom karijere prodao više od 70 milijuna nosača zvuka diljem svijeta, a njegove turneje redovito su rasprodane u Europi i Latinskoj Americi.

Njegov privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Godine 1998. oženio se s 14 godina mlađom švicarskom manekenkom i voditeljicom Michelle Hunziker, s kojom je dobio kćer Auroru. Njihov brak bio je jedan od najpraćenijih u Italiji, no razveli su se 2002. godine.

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je Michelle bila članica pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje. Detalje o sekti koju je napustila otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste. Ramazzotti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Razvod je finaliziran 2009. godine, no ostali su u korektnim odnosima.

Drugi brak sklopio je 2014. s talijanskom manekenkom Maricom Pellegrinelli, s kojom ima dvoje djece. I taj je brak završio razvodom 2019. godine. Unatoč ljubavnim brodolomima Ramazzotti je uvijek isticao koliko mu je obitelj važna, a kći Aurora danas je i sama javna osoba.

Za razliku od mnogih kolega, Eros nikada nije nestao sa scene. Svakih nekoliko godina objavljuje nove albume i kreće na međunarodne turneje. Njegov stil – spoj mediteranske melodike, popa i rocka – ostao je prepoznatljiv, a publika mu je ostala vjerna. Iako je talijanska scena prošla brojne transformacije, Ramazzotti je zadržao status klasika – izvođača koji spaja generacije.

Zagrebačka publika ponovno će uživati u nebrojenim hitovima koji oduševljavaju posljednja četiri desetljeća.

