Raj slavnih ili ukleto mjesto? Priča o kontroverznom hotelu punom skandala i misterija

Nekadašnje glamurozno utočište holivudskih zvijezda, političara i kontroverznih figura, hotel Cal Neva na granici Kalifornije i Nevade godinama je bio simbol propadanja, no sada dobiva novu priliku za život kroz investiciju vrijednu gotovo 300 milijuna dolara.

Cal Neva je tijekom zlatnog doba Hollywooda bio jedno od najpoželjnijih mjesta za elitu. Smješten na jedinstvenoj lokaciji koja doslovno prelazi granicu dviju američkih saveznih država, hotel je bio sinonim za luksuz, zabavu i ekskluzivu.

Njegovi gosti bili su neka od najvećih imena - Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., John F. Kennedy i brojni drugi. Bio je to prostor gdje su se isprepletali showbiz, politika i – kako će se kasnije pokazati – podzemlje.

Iza sjaja skrivala se i mračnija strana. Jedan od prvih velikih skandala dogodio se još u 30-ima, kada je slavna glumica Clara Bow optužena za velike kockarske dugove. Ona je tvrdila da nije bila svjesna stvarne vrijednosti žetona, što je izazvalo medijski spektakl.

No najveće kontroverze dolaze 60-ih, kada hotel preuzima Frank Sinatra. Iako je upravo on Cal Nevu pretvorio u epicentar slavnih, njegova povezanost s mafijašem Samom Giancanom pokazala se kobnom.

Kada su vlasti otkrile da je Giancana boravio u hotelu, Cal Neva je 1963. izgubila dozvolu za kockanje – ključni izvor prihoda.

Jedan od najzanimljivijih, ali i najtužnijih dijelova povijesti hotela vezan je uz Marilyn Monroe. U srpnju 1962., samo nekoliko dana prije smrti, Monroe je boravila u Cal Nevi. Viđena je na Sinatrinom nastupu, a fotografije iz tog vikenda smatraju se posljednjima snimljenima prije njezine prerane smrti.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prošle su četiri godine od nestanka Marijane Seifert: Što se točno dogodilo?

Ta epizoda dodatno je učvrstila mit o hotelu kao mjestu gdje se glamur i tragedija susreću. Zbog toga što je još ranije izgubila dozvolu za kockanje, što je bio ključni izvor prihoda, Cal Neva je službeno ovršena 1976. godine.

U desetljećima koja su uslijedila, brojni investitori pokušavali su oživjeti hotel, ali bez uspjeha.

Iako je 2013. odobrena velika obnova, projekt je propao, a hotel je ponovno zatvoren i prepušten propadanju. Čak ni milijarder Larry Ellison, koji ga je kupio nakon bankrota 2018., nije uspio pokrenuti projekt, prodavši nekretninu bez većih zahvata.

Sada dolazi novi pokušaj – i možda najambiciozniji do sada. Tvrtka Realberry planira kompletnu transformaciju hotela u luksuzno odmaralište pod novim imenom Lake Tahoe Proper.

Projekt uključuje 197 soba, apartmana i vila, više restorana i poznati Circle Bar, bazene i spa centar, kasino i obnovljeno kazalište s 225 mjesta, a investicija od 298 milijuna dolara trebala bi vratiti hotel na kartu luksuznih destinacija.

Svi uključeni u razvoj projekta naglašavaju da će zadržati povijesni identitet hotela, ali ga istovremeno pretvoriti u suvremeni resort s naglaskom na wellness, kulturu i ekskluzivno iskustvo. Za dizajn interijera zadužena je poznata dizajnerica Kelly Wearstler, koja je surađivala s luksuznim brendovima poput Diora i Louis Vuittona.

Cal Neva je kroz desetljeća postala više od hotela – simbol jedne ere, ali i upozorenje koliko brzo glamur može nestati.

Sada, na pragu svoje druge stoljetnice, dobiva novu šansu. Hoće li ponovno postati središte slavnih i luksuza ili ostati još jedna neuspjela priča – pokazat će vrijeme.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Od Balkana do Bonda: Ova Hrvatica ostvarila je ulogu o kojoj mnogi sanjaju

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Ovu glumicu viđali ste u hit-filmovima i serijama, ali rijetki znaju koliko je uspješna

Pogledaji ovo Celebrity Tko je mlada Sarajka i nova zvijezda Kumova? S ulogom u seriji ima jednu poveznicu

Pogledaji ovo Celebrity Jesu li to pale zaruke? Prsten na ruci Jelene Rozge izaziva znatiželjne reakcije