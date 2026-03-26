Svijet je osvojila ulogom razmažene tinejdžerice, a iza kulisa slave borila se s poremećajima u prehrani

Iza slike uspješne zvijezde Anahí krije se priča o izazovima, odrastanju i velikim prekretnicama koje su obilježile njezin životni put.
Meksička glumica i pjevačica Anahí svjetsku je slavu stekla početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi Mije Colucci u hit-seriji ''Rebelde'', koja se svojedobno prikazivala i na Doma Tv te osvojila i domaću publiku. Njezina uloga razmažene, ali karizmatične tinejdžerice brzo ju je pretvorila u jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.
Rođena kao Anahí Giovanna Puente Portilla 14. svibnja 1983. u Mexico Cityju, karijeru je započela još kao dijete, a tijekom godina izgradila je uspješan put i u glumi i u glazbi. Kao članica popularne grupe RBD, nastale iz serije Rebelde, postigla je ogroman međunarodni uspjeh i stekla milijune obožavatelja diljem svijeta.
Rebelde Foto: Profimedia
Galerija 7 7 7 7 7
Bend je nizao hitove poput ''Sálvame'', ''Sólo quédate en silencio'', ''Rebelde'' i ''Nuestro amor'', koji su obilježili jednu generaciju.
Anahi Foto: Profimedia
Godinama nakon raspada, članovi su se ponovno okupili i održali veliku povratničku turneju, što je dodatno probudilo nostalgiju među fanovima diljem svijeta.
Rebelde Foto: Profimedia
Iza reflektora, njezin život obilježili su i teški izazovi. Otvoreno je govorila o borbi s poremećajem prehrane u mladosti, koja je, kako je priznala, umalo završila tragično.
''Godinama sam patila od anoreksije i bulimije koje su me gotovo ubile. Od tog trenutka sve se promijenilo. Vjerovala sam da nisam dovoljna. Stvarno sam to vjerovala'', rekla je svojedobno, piše Hola.
Anahi Foto: Profimedia
Anahi Foto: Profimedia
''Mogla sam pet ili šest dana ne jesti. Ponekad bih pojela grejp, ponekad led kako bih zavarala želudac'', priznala je, a to razdoblje je danas iza nje.
Anahi Foto: Instagram
Anahi Foto: Instagram
U privatnom životu pronašla je stabilnost uz meksičkog političara Manuela Velasca Coella, koji je u vrijeme njihova vjenčanja bio guverner savezne države Chiapas.
Par se vjenčao 25. travnja 2015. godine, a danas zajedno imaju dva sina – Manuela, rođenog u siječnju 2017., i Emiliana, koji je na svijet došao u veljači 2020. godine.
Danas ima 42 godine, a na društvenim mrežama i dalje je vrlo aktivna, gdje s pratiteljima dijeli brojne trenutke iz privatnog i poslovnog života. Na Instagramu je prati više od 12,7 milijuna ljudi.
Mnogi će primijetiti i kako se nije značajno promijenila od vremena najveće slave – i dalje zrači prepoznatljivim šarmom i pojavom, zbog čega bez problema privlači pažnju gdje god se pojavi.
Anahi Foto: Instagram
Anahi Foto: Instagram
Anahí se posljednjih godina povukla iz glume i više se posvetila obitelji te povremenim glazbenim projektima. Također se pojavila kao članica žirija u meksičkoj verziji showa Masked Singer, čime je potvrdila da je i dalje prisutna na sceni.
