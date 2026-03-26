Svijet je osvojila ulogom razmažene tinejdžerice, a iza kulisa slave borila se s poremećajima u prehrani

Iza slike uspješne zvijezde Anahí krije se priča o izazovima, odrastanju i velikim prekretnicama koje su obilježile njezin životni put.

Meksička glumica i pjevačica Anahí svjetsku je slavu stekla početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi Mije Colucci u hit-seriji ''Rebelde'', koja se svojedobno prikazivala i na Doma Tv te osvojila i domaću publiku. Njezina uloga razmažene, ali karizmatične tinejdžerice brzo ju je pretvorila u jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.

Rođena kao Anahí Giovanna Puente Portilla 14. svibnja 1983. u Mexico Cityju, karijeru je započela još kao dijete, a tijekom godina izgradila je uspješan put i u glumi i u glazbi. Kao članica popularne grupe RBD, nastale iz serije Rebelde, postigla je ogroman međunarodni uspjeh i stekla milijune obožavatelja diljem svijeta.

Bend je nizao hitove poput ''Sálvame'', ''Sólo quédate en silencio'', ''Rebelde'' i ''Nuestro amor'', koji su obilježili jednu generaciju.

Godinama nakon raspada, članovi su se ponovno okupili i održali veliku povratničku turneju, što je dodatno probudilo nostalgiju među fanovima diljem svijeta.

Iza reflektora, njezin život obilježili su i teški izazovi. Otvoreno je govorila o borbi s poremećajem prehrane u mladosti, koja je, kako je priznala, umalo završila tragično.

''Godinama sam patila od anoreksije i bulimije koje su me gotovo ubile. Od tog trenutka sve se promijenilo. Vjerovala sam da nisam dovoljna. Stvarno sam to vjerovala'', rekla je svojedobno, piše Hola.

''Mogla sam pet ili šest dana ne jesti. Ponekad bih pojela grejp, ponekad led kako bih zavarala želudac'', priznala je, a to razdoblje je danas iza nje.

U privatnom životu pronašla je stabilnost uz meksičkog političara Manuela Velasca Coella, koji je u vrijeme njihova vjenčanja bio guverner savezne države Chiapas.

Par se vjenčao 25. travnja 2015. godine, a danas zajedno imaju dva sina – Manuela, rođenog u siječnju 2017., i Emiliana, koji je na svijet došao u veljači 2020. godine.

Danas ima 42 godine, a na društvenim mrežama i dalje je vrlo aktivna, gdje s pratiteljima dijeli brojne trenutke iz privatnog i poslovnog života. Na Instagramu je prati više od 12,7 milijuna ljudi.

Mnogi će primijetiti i kako se nije značajno promijenila od vremena najveće slave – i dalje zrači prepoznatljivim šarmom i pojavom, zbog čega bez problema privlači pažnju gdje god se pojavi.

Anahí se posljednjih godina povukla iz glume i više se posvetila obitelji te povremenim glazbenim projektima. Također se pojavila kao članica žirija u meksičkoj verziji showa Masked Singer, čime je potvrdila da je i dalje prisutna na sceni.

