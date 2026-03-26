Bila je zvijezda domaćih sapunica, a njezina nova fotka vratila je uspomene s malih ekrana

Hrvatsku kazališna, televizijska i filmska glumica Ines Bojanić i danas privlači pažnju. Nova fotografija na društvenim mrežama podsjetila je na njezin prepoznatljiv šarm.

Početkom 2000-ih Ines Bojanić bila je jedno od prepoznatljivih lica domaćih serija, a publika ju pamti i po ulozi u seriji Nove TV ''Zora dubrovačka''. Nakon toga je nestala s malih ekrana.

Ipak, nedavno je privukla pažnju na društvenim mrežama.

Pojavila se na zajedničkoj fotografiji s kolegicama glumicama koju je objavila Ornela Vištica, a na njoj su i Mia Begović, Ana Maras Harmander te Anita Matić Delić.

''Glumice. Predivan nedjeljni brunch kod Ane'', napisala je uz fotografiju Ornela.

Mnogi su primijetili da Ines danas izgleda nešto drugačije nego u vrijeme najveće popularnosti. Nekada prepoznatljiva po dugoj plavoj kosi, sada ima tamniju i kraću frizuru.

Nakon pauze glumi se vratila 2018. godine i otada je članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, a prošle godine 50-godišnju Ines imali smo priliku vidjeti i u epizodnoj ulozi naše hit-serije ''U dobru i zlu''.

Poznato je da se 2008. godine udala se za filmskog montažera Davora Švaića, a par danas ima dvoje djece, Katju i Martina.

Pogledaji ovo Celebrity Djed Amerikanca iz Supertalenta završio u bolnici, požar mu je progutao dom

Glumica je svojedobno ispričala što joj je bilo najteže u periodu kad je snimala serije.

''Način rada u kojem dobiješ tekst dan ranije ili čak prije snimanja da ga naučiš do početka snimanja, koje zna trajati po 12 sati, dosta je iscrpljujući. Frustrira me što se ne stignem dobro pripremiti jer sam prava štreberica koja se temeljito priprema za ulogu. Rad na sapunici više me ne ispunjava. Jedino je financijski bilo isplativo'', rekla je za Večernji list.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Paparazzo fotke Ronaldove Georgine ipak su nešto drugačije od onih na njezinu Instagramu

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Zbog svoje posebnosti postala je planetarno popularna, ali u djetinjstvu je trpjela brojne uvrede

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako se naša vizažistica transformirala u legendarnog Chucka Norrisa