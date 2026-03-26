Djed Amerikanca iz Supertalenta završio u bolnici, požar mu je progutao dom

Justus Reid oglasio se na društvenim mrežama i otkrio teške vijesti koje su pogodile njegovu obitelj u SAD-u. U požaru u Južnoj Dakoti bez doma su ostali njegov djed i ujak.

Justus Reid, kojeg je domaća publika upoznala kroz show Supertalent, a koji posljednjih mjeseci uređuje kuću u Hrvatskoj, oglasio se na društvenim mrežama emotivnim videom i otkrio da njegova obitelj u SAD-u prolazi kroz izuzetno teško razdoblje.

Naime, kako je ispričao, primio je vijest da je kuća njegova djeda u Americi u potpunosti izgorjela.

Uzrok požara zasad nije poznat, a situaciju dodatno otežava činjenica da je njegov djed zbog udisanja dima završio u bolnici.

''Ne znaju što se točno dogodilo, ali sve je izgorilo. Djed je u bolnici, ali nadamo se da će biti dobro'', poručio je Reid svojim pratiteljima.

U kući koja je izgorjela živjeli su njegov djed i ujak, a nakon požara ostali su bez svega. Otkrio je i da, prema onome što zasad znaju, ne očekuju značajniju pomoć od osiguranja, što cijelu situaciju čini još težom za njegovu obitelj. Zbog toga je obitelj pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupili sredstva za obnovu doma i barem djelomično se oporavili od ove situacije.

Reid je u videu zamolio svoje pratitelje da, ako su u mogućnosti, pomognu njegovoj obitelji u ovim teškim trenucima.

''Ako možete, zamolio bih vas za pomoć mojoj obitelji u ovim teškim trenucima. Hvala vam'', rekao je na kraju videa.

Ispod videa odmah su se počeli nizati brojni komentari.

''Žao mi je što ovo čujem, nadam se da će sve biti dobro'', ''U mislila smo s tvojom obitelji'', ''Nadam se da će se tvoj djed što prije oporaviti'', ''Tako mi je žao'', ''Držite se'', ''Ovo je tako tužno'', dio je komentara s društvenih mreža.

Justus Reid Foto: Instagram

