Severina posvetila objavu šarmeru s naše estrade: ''Izgledao si kao James Bond...''

Jedna od najpoznatijih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina, pokazala je koliko cijeni dugogodišnja prijateljstva, ovaj put emotivnom rođendanskom porukom upućenom Petru Graši.

Jedan od najomiljenijih domaćih pjevača, Petar Grašo, nedavno je proslavio veliki jubilej – 50. rođendan, a tim povodom oglasila se i njegova dugogodišnja prijateljica Severina. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s proslave, uz emotivnu i poetsku poruku koja je raznježila brojne pratitelje.

Severina se prisjetila njihovih početaka i posebne povezanosti koja traje godinama.

''Kad se rodi dite – slavi familija. Kad se rodi umjetnik – slavi svijet. Upoznali smo se u Australiji ‘dok smo se igrali u pijesku’ i od tada je naše prijateljstvo igra. Ti si ona pjesma koja traje i stih koji se pamti'', napisala je.

U svom prepoznatljivom stilu, Severina je Graši poželjela još mnogo lijepih trenutaka, uspjeha i inspiracije, naglasivši koliko ga cijeni kao umjetnika i osobu.

''Neka godine prema tebi budu nježne kao tvoje melodije, a svaki novi dan nek ti bude još jedan refren. Proslavili smo pošteno tih 50, izgledao si kao James Bond… Lav ju puno i da me uvik ovako nasmijavaš. Sretan rođendan'', dodala je.

Severina i Petar Grašo - 2 Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Folk-legenda završila na operaciji, poznato je u kakvom je stanju

Objava je brzo prikupila velik broj lajkova i komentara, a obožavatelji su se pridružili čestitkama, ističući koliko je njihovo prijateljstvo posebno i dugotrajno.

Svoj rođendan Grašo je obilježio i koncertom u Lisinskom na kojem je bila njegova obitelj.

Pogledaji ovo Celebrity Krv, rukavice i maskirani uljez: Misterij nestanka majke voditeljice sve je dublji

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Bila je zvijezda Američke pite, a onda ju je slava otjerala u ralje ovisnosti

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Jedna je od najfatalnijih zvijezda telenovela, a i njen privatni život liči na sapunicu