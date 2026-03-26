Jedna je od najfatalnijih zvijezda telenovela, a i njen privatni život liči na sapunicu

Latinoameričke telenovele desetljećima su iznjedrile brojne zvijezde, ali rijetke su one koje su uspjele spojiti ljepotu, talent i intrigantan privatni život poput Elizabeth Gutiérrez.

Jedna od najzgodnijih i najintrigantnijih glumica iz svijeta telenovela, Elizabeth Gutiérrez, godinama osvaja publiku ne samo besprijekornim izgledom, već i životnom pričom koja podsjeća na pravu sapunicu.

Rođena u Los Angelesu u obitelji meksičkih korijena, Elizabeth Gutiérrez Nevárez odrasla je između SAD-a i Meksika, što je uvelike oblikovalo njezin identitet i karijeru. Svoje prve korake u showbusinessu napravila je kao model i plesačica, a šira publika upoznala ju je kroz reality show ''Protagonistas de novela'', koji joj je otvorio vrata svijeta telenovela.

Pravu slavu stekla je ulogama u hit-serijama poput ''El rostro de Analía'', koja se emitirala u više od 50 zemalja, te ''El fantasma de Elena'', čime se etablirala kao jedno od najprepoznatljivijih lica latino televizije.

Zanimljivo je da nije ostala samo u ulozi fatalne ljepotice – tijekom karijere igrala je i glavne i negativne likove, što joj je donijelo pohvale kritike i dodatno učvrstilo status zvijezde telenovela.

Njezin privatni život često je bio jednako dramatičan kao i scenariji u kojima je glumila. Više od dva desetljeća bila je u turbulentnoj vezi s kubanskim glumcem Williamom Levyjem, kojeg je upoznala upravo na početku karijere.

Njihova ljubavna priča, puna prekida i pomirenja, godinama je punila medijske stupce, a zajedno imaju dvoje djece. Njihov sin Christopher uspješan je mladi bejzbolaš, dok je kći Kailey ambasadorica sportskog brenda.

Za njihov razvod bile su krive brojne afere s Levyjeve strane. Poznato je da je suprugu, među ostalima, prevario i s nekim kolegicama. Jedna od njih je Ximena Navarrete, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu", o čemu je ona sama progovorila, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Nakon brojnih uspona i padova, par je 2024. godine konačno potvrdio razlaz, čime je završila jedna od najpraćenijih ljubavnih priča latino showbizza.

Elizabeth danas ima 46 godina, a svojim izgledom i dalje plijeni poglede. Na Instagramu ju prati 3,9 milijuna ljudi.

