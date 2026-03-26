Legendarna Ruslana reagirala na izvedbu naših predstavnica za Eurosong!

Hrvatske eurovizijske uzdanice LELEK ne prestaju nizati pohvale, a njihova najnovija izvedba izazvala je reakcije i izvan granica regije.

Hrvatska ženska grupa LELEK, ovogodišnje predstavnice Hrvatske na Eurosongu 2026., ponovno je privukla pažnju javnosti – ovoga puta posebnom izvedbom jedne od najlegendarnijih eurovizijskih pjesama svih vremena ''Wild Dances'' ukrajinske pobjednice Ruslane iz 2004. godine.

Njihova energična i emotivna interpretacija brzo je osvojila publiku, a reakcije stižu sa svih strana. Ipak, ono što je posebno odjeknulo jest činjenica da se djevojkama javila i sama Ruslana.

Ruslana na Instagramu

''Sviđa mi se, sjajan posao'', poručila im je ukrajinska glazbenica, ne skrivajući oduševljenje njihovom izvedbom. U drugoj poruci dodatno je naglasila: ''Djevojke, hvala za ovako prekrasnu obradu pjesme Wild Dances. Niste je samo izvele, nego ste je zaista i osjetile.''

Ovakve riječi priznanja od same autorice i izvođačice pjesme svakako su veliko priznanje za LELEK, koji iz dana u dan potvrđuje svoj potencijal na eurovizijskoj sceni.

LELEK - 1

LELEK - 3

Podsjetimo, ''Wild Dances'' donijela je Ruslani pobjedu na Eurosongu 2004. godine te je ostala zapamćena kao jedan od najupečatljivijih i najenergičnijih pobjedničkih nastupa u povijesti natjecanja.

Kako danas izgleda Ruslana pogledajte OVDJE.

Lelek će se na Eurosongu predstaviti s pjesmom ''Andromeda''. Kakve su prognoze čitajte OVDJE.

Lelek

