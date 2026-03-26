Pojavila se bez grudnjaka i ukrala show, voditelju je bilo teško usredotočiti se na razgovor

Atraktivna manekenka i bivša partnerica Leonarda DiCaprija još jednom je dokazala kako zna privući pažnju.

Popularna manekenka i bivša djevojka Leonarda DiCaprija, Camila Morrone, pojavila se u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon i odmah postala glavna tema večeri. Atraktivna brineta zablistala je u izazovnoj crnoj mini haljini dubokog izreza, koju je nosila bez grudnjaka, naglašavajući svoj dekolte i besprijekornu figuru.

Već pri samom dolasku na set bilo je jasno da će njezin modni odabir izazvati veliku pažnju. Elegantna, ali istovremeno provokativna kombinacija istaknula je njezine vitke noge i ženstvenu liniju, dok je duboki izrez dodatno naglasio njezin samouvjereni nastup.

Tijekom razgovora s Jimmyjem Fallonom, šarmantna gošća otvoreno je govorila o svojoj novoj glumačkoj ulozi u horor filmu ''Nešto vrlo loše će se dogoditi'', koji u kina stiže 26. ožujka 2026. godine. Otkrila je kako joj je ovo iskustvo bilo posebno izazovno, ali i uzbudljivo, budući da se prvi put okušala u intenzivnijem, mračnijem žanru.

Publiku je osvojila spontanošću i humorom, no teško je bilo ne primijetiti da su pogledi često bili usmjereni upravo prema njezinom smjelom modnom izdanju. Kombinacija seksepila i samopouzdanja još jednom je potvrdila zašto je jedna od najpraćenijih manekenki današnjice.

Leonardo i Camila službeno su prohodali 2017. godine, nakon njegovog prekida s manekenkom Ninom Agdal, iako su njihovi predstavnici prvotno demantirali da su zajedno.

Razlika među njima bila je 23 godine, a zajedno su proveli pet godina i mnogi su bili uvjereni kako stati pred oltar. No, samo mjesec dana nakon Camilina 25. rođendana, par je ipak prekinuo vezu, a šuškalo se da su svemu krive njezine godine jer Leonardo ne izlazi s djevojkama starijima od 25 godina.

DiCaprio danas ljubi 25 godina mlađu Vittoriu Ceretti.

