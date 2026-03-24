Sjećate li se Don Mattea? Prije velike uloge zadesila ga je teška obiteljska tragedija

Terence Hill obilježio je televizijsku i filmsku scenu, a njegova životna priča krije i uspone, ali i teške trenutke.

Talijanska serija ''Don Matteo'' godinama je bila nezaobilazan dio televizijskog programa i mnogima je ostala u lijepom sjećanju.

U središtu radnje bio je svećenik koji nije bio nimalo tipičan – Don Matteo, kojeg je utjelovio Mario Girotti, poznatiji kao Terence Hill. Zahvaljujući toj ulozi ostao je blizak publici i godinama nakon što je glumio u seriji. Njegova smirenost, karizma i prepoznatljiv stil dali su liku onu posebnu notu zbog koje ga se i danas rado prisjećamo.

Ipak, njegova karijera započela je puno ranije. Glumiti je počeo još kao dječak, a prvu ulogu ostvario je 1953. godine u filmu ''Il viale della speranza''. Iako je studirao klasičnu književnost na Sveučilištu u Rimu, ubrzo je odlučio da će se u potpunosti posvetiti glumi.

Tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća obilježio je eru komičnih avanturističkih filmova, osobito kroz suradnju s Budom Spencerom, s kojim je snimio niz danas kultnih naslova.

Nakon što je izgubio sina koji je kao tinejdžer preminuo u prometnoj nesreći, Terence Hill prošao je kroz teško životno razdoblje. Upravo uloga u seriji ''Don Matteo'', koju je dobio početkom 2000-ih, otvorila je novo poglavlje u njegovom životu, piše Corriere della Sera.

Terence danas ima 86 godina, a prisutan je na društvenim mrežama. Zanimljivo je i kako je pokrenuo vlastiti webshop na kojem se prodaju odjeća i predmeti inspirirani njegovim filmovima, čime i dalje održava vezu s obožavateljima.

Osim kao glumac, okušao se i kao scenarist, redatelj i producent.

''Don Matteo'' tako danas ostaje dio televizijske nostalgije – serija kojoj se mnogi rado vraćaju, najviše zbog lika koji je obilježio jednu posebnu eru.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Korzet i obline koje ruše internet: Najpoželjnija plavuša na svijetu pokazala svu svoju raskoš

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lille pokazala kutak svoga doma, no haljina s naglašenim dekolteom zasjenila je luksuzni prostor!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubila je glazbenika čija je iznenadna smrt šokirala svijet, a danas vodi bitku za sina