Sjećate li se Don Mattea? Prije velike uloge zadesila ga je teška obiteljska tragedija

Terence Hill obilježio je televizijsku i filmsku scenu, a njegova životna priča krije i uspone, ali i teške trenutke.
Talijanska serija ''Don Matteo'' godinama je bila nezaobilazan dio televizijskog programa i mnogima je ostala u lijepom sjećanju.
U središtu radnje bio je svećenik koji nije bio nimalo tipičan – Don Matteo, kojeg je utjelovio Mario Girotti, poznatiji kao Terence Hill. Zahvaljujući toj ulozi ostao je blizak publici i godinama nakon što je glumio u seriji. Njegova smirenost, karizma i prepoznatljiv stil dali su liku onu posebnu notu zbog koje ga se i danas rado prisjećamo.
Ipak, njegova karijera započela je puno ranije. Glumiti je počeo još kao dječak, a prvu ulogu ostvario je 1953. godine u filmu ''Il viale della speranza''. Iako je studirao klasičnu književnost na Sveučilištu u Rimu, ubrzo je odlučio da će se u potpunosti posvetiti glumi.
Tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća obilježio je eru komičnih avanturističkih filmova, osobito kroz suradnju s Budom Spencerom, s kojim je snimio niz danas kultnih naslova.
Nakon što je izgubio sina koji je kao tinejdžer preminuo u prometnoj nesreći, Terence Hill prošao je kroz teško životno razdoblje. Upravo uloga u seriji ''Don Matteo'', koju je dobio početkom 2000-ih, otvorila je novo poglavlje u njegovom životu, piše Corriere della Sera.
Terence danas ima 86 godina, a prisutan je na društvenim mrežama. Zanimljivo je i kako je pokrenuo vlastiti webshop na kojem se prodaju odjeća i predmeti inspirirani njegovim filmovima, čime i dalje održava vezu s obožavateljima.
Osim kao glumac, okušao se i kao scenarist, redatelj i producent.
''Don Matteo'' tako danas ostaje dio televizijske nostalgije – serija kojoj se mnogi rado vraćaju, najviše zbog lika koji je obilježio jednu posebnu eru.
