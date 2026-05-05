Igora Mešina najviše znamo kao voditelja, a sjećate li se u kojem se showu Nove TV natjecao?

Igor Mešin kroz godine je prošao put od glumca do jednog od najprepoznatljivijih voditelja, ali i pokazao da se ne boji zamijeniti uloge pa se i sam okušati kao natjecatelj u showu.

Igor Mešin već je desetljećima jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj.

Danas ga publika najviše veže uz velike zabavne formate poput ''Supertalenta'' ili ''Tvoje lice zvuči poznato'', no iza te prepoznatljive TV figure stoji glumac koji se kroz godine itekako mijenjao – profesionalno, ali i osobno.

Igor Mešin Foto: Nova TV

Karijeru je započeo kao školovani glumac s Akademije dramske umjetnosti, a prve godine obilježile su kazališne uloge i rad u zagrebačkom kazalištu Komedija.

Šira publika počela ga je intenzivnije primjećivati kroz televizijske serije poput ''Naše male klinike'' i ''Odmori se, zaslužio si'', gdje je pokazao svoj komičarski talent i prirodnu lakoću pred kamerom.

Prijelaz iz glume u voditeljsku ulogu nije bio nagao, ali je bio presudan. Mešin se s vremenom profilirao kao voditelj, kroz godine je postao zaštitno lice velikih showova, a publika ga je prihvatila kao nekoga tko unosi sigurnost i kontinuitet u svaki format.

Zanimljivo je da se Mešin nije zadržao samo u ulozi voditelja, već je i sam iskusio kako je biti s druge strane. Sudjelovao je u ''Celebrity MasterChefu'' 2014. godine, gdje je pokazao natjecateljski duh i spremnost da izađe iz svoje zone komfora. U showu je daleko dogurao, a ispao je blizu finala. 2012. vodio je ovo posebno izdanje kulinarskog showa.

Za naš portal jednom je prilikom otkrio i čemu duguje tako uspješnu karijeru voditelja.

''Ne znam točan odgovor na to pitanje. Možda je tajna u tome što nikada nisam mislio da ću tako dugo biti voditelj, ali nekako se to odužilo i drago mi je zbog toga. Još uvijek voditeljstvo doživljavam kao nešto novo i još uvijek mu se jako radujem.''

''Nisam mislio da ću se tako dugo zadržati u voditeljskom poslu i da će mi karijera voditelja biti toliko dugačka. Onog dana kada mi je ponuđeno da vodim kviz ''Ne zaboravi stihove'', to mi je bilo jako uzbudljivo i veselo. Mislio sam ajde da se i u tome okušam, ni ne sluteći da će to potrajati do dana današnjeg'', rekao je, a cijeli intervju pročitajte OVDJE.

